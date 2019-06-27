Зеленський назве свого генпрокурора одразу після звільнення Луценка
Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що президент Володимир Зеленський назве свою кандидатуру на пост генерального прокурора одразу після звільнення чинного очільника відомства Юрія Луценка.
Про це Разумков розповів в інтерв’ю Українському радіо.
За його словами, позиція президента була чіткою про те, що очільника генпрокуратури потрібно змінювати і офіс президента уже клопотав про це у Верховній Раді.
"Парламент міг би зробити те, що він може зробити – нарешті відправити Юрія Віталійовича у відставку і дати можливість новообраному українському президенту хоча би подати ту кандидатуру, яку він буде вважати за потрібну", - сказав Разумков.
На уточнююче питання, про кого саме йдеться, глава "Слуги народу" відповів: "Я думаю, що президент одразу озвучить цю кандидатуру, як тільки буде знятий чинний генпрокурор".
Нагадаємо:
- 11 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на надання згоди на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка.
- Голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін пропонував парламенту розглянути подання про звільнення Луценка без розгляду цього питання на комітеті, проте подання досі не розглянули у ВР.
- Раніше у команді Володимира Зеленського заявляли, що чинний генеральний прокурор Юрій Луценко повинен залишити свій пост.
- Луценко заявив, що готовий поділитися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським своїм баченням в питаннях боротьби з корупцією, у подоланні монополізму та щодо інших питань.
- Луценко заявляв, що не вбачає підстав писати заяву про відставку, але якщо парламент висловить йому недовіру, сприйме це нормально.
- Луценко заявив, що піде у відставку після парламентських виборів.