Зеленський назве свого генпрокурора одразу після звільнення Луценка

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Четвер, 27 червня 2019, 12:42

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що президент Володимир Зеленський назве свою кандидатуру на пост генерального прокурора одразу після звільнення чинного очільника відомства Юрія Луценка.

Про це Разумков розповів в інтерв’ю Українському радіо.

За його словами, позиція президента була чіткою про те, що очільника генпрокуратури потрібно змінювати і офіс президента уже клопотав про це у Верховній Раді.

"Парламент міг би зробити те, що він може зробити – нарешті відправити Юрія Віталійовича у відставку і дати можливість новообраному українському президенту хоча би подати ту кандидатуру, яку він буде вважати за потрібну", - сказав Разумков.

На уточнююче питання, про кого саме йдеться, глава "Слуги народу" відповів: "Я думаю, що президент одразу озвучить цю кандидатуру, як тільки буде знятий чинний генпрокурор".

Нагадаємо:

  • 11 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на надання згоди на звільнення генерального прокурора України Юрія Луценка.
  • Голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін пропонував парламенту розглянути подання про звільнення Луценка без розгляду цього питання на комітеті, проте подання досі не розглянули у ВР.
  • Раніше у команді Володимира Зеленського заявляли, що чинний генеральний прокурор Юрій Луценко повинен залишити свій пост.
  • Луценко заявив, що готовий поділитися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським своїм баченням в питаннях боротьби з корупцією, у подоланні монополізму та щодо інших питань.
  • Луценко заявляв, що не вбачає підстав писати заяву про відставку, але якщо парламент висловить йому недовіру, сприйме це нормально.
  • Луценко заявив, що піде у відставку після парламентських виборів.

Українська правда

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Теми: Зеленський Луценко Генпрокуратура Разумков Дмитро Слуга народу


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