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Зеленский назовет своего генпрокурора сразу после отставки Луценко

Четверг, 27 июня 2019, 12:42
Зеленский назовет своего генпрокурора сразу после отставки Луценко

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что президент Владимир Зеленский назовет свою кандидатуру на пост генерального прокурора сразу после отставки действующего главы ведомства Юрия Луценко.

Об этом Разумков рассказал в интервью Украинскому радио.

По его словам, позиция президента была четкой о том, что главу Генпрокуратуры нужно менять и офис президента уже ходатайствовал об этом в Верховной Раде.

"Парламент мог бы сделать то, что он может сделать, - наконец отправить Юрия Витальевича в отставку и дать возможность новоизбранному украинскому президенту хотя бы подать ту кандидатуру, которую он будет считать нужной", - сказал Разумков.

На уточняющий вопрос, о ком именно идет речь, глава "Слуги народа" ответил: "Я думаю, что президент сразу озвучит эту кандидатуру, как только будет снят действующий генпрокурор".

Напомним:

  • 11 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на даче согласия на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
  • Председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин предлагал парламенту рассмотреть представление об увольнении Луценко без рассмотрения этого вопроса на комитете, однако представление до сих пор не рассмотрели в ВР.
  • Ранее в команде Владимира Зеленского заявляли, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост.
  • Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским своим видением в вопросах борьбы с коррупцией, в преодолении монополизма и по другим вопросам.
  • Луценко заявлял, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.
  • Луценко заявил, что  уйдет в отставку после парламентских выборов.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийЛуценкоГенпрокуратураРазумков ДмитрийСлуга народа
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