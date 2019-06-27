Зеленский назовет своего генпрокурора сразу после отставки Луценко

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Четверг, 27 июня 2019, 12:42

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что президент Владимир Зеленский назовет свою кандидатуру на пост генерального прокурора сразу после отставки действующего главы ведомства Юрия Луценко.

Об этом Разумков рассказал в интервью Украинскому радио.

По его словам, позиция президента была четкой о том, что главу Генпрокуратуры нужно менять и офис президента уже ходатайствовал об этом в Верховной Раде.

"Парламент мог бы сделать то, что он может сделать, - наконец отправить Юрия Витальевича в отставку и дать возможность новоизбранному украинскому президенту хотя бы подать ту кандидатуру, которую он будет считать нужной", - сказал Разумков.

На уточняющий вопрос, о ком именно идет речь, глава "Слуги народа" ответил: "Я думаю, что президент сразу озвучит эту кандидатуру, как только будет снят действующий генпрокурор".

Напомним:

  • 11 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на даче согласия на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
  • Председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин предлагал парламенту рассмотреть представление об увольнении Луценко без рассмотрения этого вопроса на комитете, однако представление до сих пор не рассмотрели в ВР.
  • Ранее в команде Владимира Зеленского заявляли, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост.
  • Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским своим видением в вопросах борьбы с коррупцией, в преодолении монополизма и по другим вопросам.
  • Луценко заявлял, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.
  • Луценко заявил, что  уйдет в отставку после парламентских выборов.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Луценко Генпрокуратура Разумков Дмитрий Слуга народа


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