Зеленский назовет своего генпрокурора сразу после отставки Луценко

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что президент Владимир Зеленский назовет свою кандидатуру на пост генерального прокурора сразу после отставки действующего главы ведомства Юрия Луценко.

Об этом Разумков рассказал в интервью Украинскому радио.

По его словам, позиция президента была четкой о том, что главу Генпрокуратуры нужно менять и офис президента уже ходатайствовал об этом в Верховной Раде.

"Парламент мог бы сделать то, что он может сделать, - наконец отправить Юрия Витальевича в отставку и дать возможность новоизбранному украинскому президенту хотя бы подать ту кандидатуру, которую он будет считать нужной", - сказал Разумков.

На уточняющий вопрос, о ком именно идет речь, глава "Слуги народа" ответил: "Я думаю, что президент сразу озвучит эту кандидатуру, как только будет снят действующий генпрокурор".

Напомним: