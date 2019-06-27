Суд зобов’язав Киву спростувати брехню про Гандзюк

Солом’янський районний суд Києва визнав недостовірною заяву члена "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви про те, що вбита активістка Катерина Гандзюк розкрадала бюджет міста, і зобов’язав політика спростувати брехню.

Про це повідомив адвокат Масі Найєм у Facebook.

Таке рішення суд виніс 26 червня, задовольнивши таким чином позов батька Катерини Гандзюк до Іллі Киви та ТзОВ "Голдберрі" (Еспресо.TV)

"Суд визнав недостовірною інформацію, поширену Кивою 02 жовтня 2018 року на Еспресо.TV наступного змісту: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета"; і зобов’язав Киву протягом десяти календарних днів з дня набрання рішенням законної сили спростувати недостовірну інформацію шляхом повідомлення в ефірі телеканалу Еспресо.TV про те, що наступна інформація не відповідає дійсності", - написав Найєм.

Також суддя постановила стягнути з Киви на користь Віктора Гандзюк судовий збір у розмірі 1409,60 гривні.

"В тому ж самому ефірі на 05 хвилині 38 секунді І. Кива каже дослівно: "Я отвечаю за каждое сказанное свое слово". Власне настав час", - підсумував адвокат.

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