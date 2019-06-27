Суд зобов’язав Киву спростувати брехню про Гандзюк
Солом’янський районний суд Києва визнав недостовірною заяву члена "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви про те, що вбита активістка Катерина Гандзюк розкрадала бюджет міста, і зобов’язав політика спростувати брехню.
Про це повідомив адвокат Масі Найєм у Facebook.
Таке рішення суд виніс 26 червня, задовольнивши таким чином позов батька Катерини Гандзюк до Іллі Киви та ТзОВ "Голдберрі" (Еспресо.TV)
"Суд визнав недостовірною інформацію, поширену Кивою 02 жовтня 2018 року на Еспресо.TV наступного змісту: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета"; і зобов’язав Киву протягом десяти календарних днів з дня набрання рішенням законної сили спростувати недостовірну інформацію шляхом повідомлення в ефірі телеканалу Еспресо.TV про те, що наступна інформація не відповідає дійсності", - написав Найєм.
Також суддя постановила стягнути з Киви на користь Віктора Гандзюк судовий збір у розмірі 1409,60 гривні.
"В тому ж самому ефірі на 05 хвилині 38 секунді І. Кива каже дослівно: "Я отвечаю за каждое сказанное свое слово". Власне настав час", - підсумував адвокат.
Нагадаємо:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками. 4 листопада вона померла у лікарні після багатьох операцій.
- Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. За кілька місяців обвинувачені визнали свою провину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
- 6 червня 2019 року суд виніс вироки виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – до 6 років в'язниці.
- Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок – 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.
- Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в замовленні вбивства Гандзюк, але пізніше пом’якшили її.
- Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.
- 26 червня суд залишив Мангера без закордонного паспорта і з браслетом ще на 2 місяці.