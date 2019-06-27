Суд обязал Киву опровергнуть ложь о Гандзюк

Соломенский районный суд Киева признал недостоверным заявление члена "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Киви о том, что убитая активистка Екатерина Гандзюк разворовывала бюджет города, и обязал политика опровергнуть ложь.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.

Такое решение суд вынес 26 июня, удовлетворив таким образом иск отца Екатерины Гандзюк к Илье Киве и ООО "Голдберри" (Еспресо.TV)

"Суд признал недостоверной информацию, распространенную Кивой 2 октября 2018 года на Еспресо.TV следующего содержания: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета", и обязал Киву в течение десяти календарных дней со дня вступления решения в законную силу опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире телеканала Еспресо.TV о том, что следующая информация не соответствует действительности", - написал Найем.

Также судья постановил взыскать с Киви в пользу Виктора Гандзюк судебный сбор в размере 1409,60 гривны.

"В том же эфире на 05 минуте 38 секунде И. Кива говорит дословно: "Я отвечаю за каждое сказанное свое слово". Собственно пришло время", - подытожил адвокат.

Напомним: