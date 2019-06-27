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Суд обязал Киву опровергнуть ложь о Гандзюк

Четверг, 27 июня 2019, 13:05

Соломенский районный суд Киева признал недостоверным заявление члена "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Киви о том, что убитая активистка Екатерина Гандзюк разворовывала бюджет города, и обязал политика опровергнуть ложь.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.

Такое решение суд вынес 26 июня, удовлетворив таким образом иск отца Екатерины Гандзюк к Илье Киве и ООО "Голдберри" (Еспресо.TV)

"Суд признал недостоверной информацию, распространенную Кивой 2 октября 2018 года на Еспресо.TV следующего содержания: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета", и обязал Киву в течение десяти календарных дней со дня вступления решения в законную силу опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире телеканала Еспресо.TV о том, что следующая информация не соответствует действительности", - написал Найем.

 

Также судья постановил взыскать с Киви в пользу Виктора Гандзюк судебный сбор в размере 1409,60 гривны.

"В том же эфире на 05 минуте 38 секунде И. Кива говорит дословно: "Я отвечаю за каждое сказанное свое слово". Собственно пришло время", - подытожил адвокат.

Напомним:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту.Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами. 4 ноября Гандзюк умерла в больнице после множественных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • 6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука – к 6 годам тюрьмы.
  • Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор – 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.
  • Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Гандзюк, но позже смягчили его.
  • Общественные активисты настаивают, что к убийству Гандзюк причастны херсонские чиновники Андрей Гордеев и Евгений Рищук.
  • 26 июня суд оставил Мангера без загранпаспорта и с браслетом еще на 2 месяца.

Украинская правда

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Темы: нападение на Гандзюксуд
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