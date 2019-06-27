На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну

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Четвер, 27 червня 2019, 18:47

Під офісом президента Володимира Зеленського провели дві акції, спочатку біля ОПУ зібралися націоналістичні сили з вимогою відповісти "Хто такий Медведчук?", а потім до будівлі принесли труну учасники акції "Похорони Конституції".

Стрім з місця події вів речник "Нацкорпусу" Роман Чернишов у Facebook, світлинами акції щодо Конституції також ділились в соцмережі.

Націоналісти, зокрема представники "Національно корпусу", Свободи", "Правого сектору" вимагають керівництво країни дати оцінку діям кума Володимира Путіна Віктора Медведчуку і відповісти на питання, хто він такий і чому має право зустрічатися з бойовиками і представниками країни-агресора та спілкуватися від свого імені на державні теми та представляти держінтереси.

Чернишов в коментарі УП розповів, що за більш ніж місяць президентства Зеленський так і не дав чіткої відповіді, хто такий Медведчук і як він до нього ставиться. 

Націоналісти закликають президента доручити СБУ розібратися у ситуації.

Він пояснив, що акції щодо Медведчука продовжаться, також активістів турбує бездіяльність спецслужб, які ніяк не реагують на вояжі Медведчука в РФ та зустрічі з главарями ОРДЛО.

 
скрін

Активісти принесли під ОПУ плакати з написами "Хто такий Медведчук?", біля входу до адміністрації встановили палатку з опудалом Медведчука та ціллю. Учасники акції закидали яйцями опудало кума Путіна.

Крім того, о 17.00 під офісом Зеленського була анонсована акція "Похорони Конституції". Активісти напередодні дня Конституції вимагали звільнити главу Офісу президента Андрія Богдана, та речницю президента Юлію Мендель.

 
ФБ: Андрій Давидов

Вони стверджують, що Богдан вбиває Конституцію, а Мендель розголосила рішення КС до його офіційного оприлюднення, чим підтвердила, на думку активістів, втручання офісу Зеленського в роботу КС.

Учасники акції принесли під ОПУ труну як символ "Похорону Конституції".

Нагадаємо: 

  • 27 червня Медведчук зустрівся у Мінську з ватажками так званих "ДНР" і "ЛНР" Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником.
  • Україна офіційно відмовляється вести прямі переговори з лідерами і представниками бойовиків окупованих територій Донецької й Луганської областей.
  • Голова партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук за президента Петра Порошенка через свою близькість із російським президентом Володимиром Путіним брав участь у переговорах про обмін полоненими.
  • Уже під завершення своєї каденції у квітні цього року Порошенко припинив зустрічі з Медведчуком і доручив Службі безпекиУкраїни перевірити, чи потрібна участь кума Путіна в переговорах про звільнення заручників.
  • Медведчук перед цим озвучив свій план щодо "встановлення миру".
  • У команді нового президента Володимира Зеленського хотіли виключити Медведчука з переговорів, але кум Путіна заявляв, що це не вдасться.
  • Також Медведчук обіцяв далі вести переговори нібито заради "миру" й вести партію в парламент заради реалізації Мінських угод.

Українська правда

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Теми: Адміністрація президента Офіс президента Зеленський Медведчук націоналісти


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