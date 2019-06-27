На Банковой забросали яйцами чучело Медведчука и принесли гроб
Под офисом президента Владимира Зеленского провели две акции, сначала у ОПГ собрались националистические силы с требованием ответить "Кто такой Медведчук?", а затем к зданию принесли гроб участники акции "Похороны Конституции".
Стрим с места происшествия вел представитель "Нацкорпуса" Роман Чернышев в Facebook, фотографиями акции относительно Конституции также делились в соцсети.
Националисты, в частности представители "Национально корпуса", "Свободы", "Правого сектора" требуют руководство страны дать оценку действиям кума Владимира Путина Виктора Медведчука и ответить на вопрос, кто он такой и почему имеет право встречаться с боевиками и представителями страны-агрессора и общаться от своего имени на государственные темы и представлять госинтересы.
Чернышев в комментарии УП рассказал, что за более чем месяц президентства Зеленский так и не дал четкого ответа, кто такой Медведчук и как он к нему относится.
Националисты призывают президента поручить СБУ разобраться в ситуации.
Он пояснил, что акции относительно Медведчука продолжатся, также активистов беспокоит бездействие спецслужб, которые никак не реагируют на вояжи Медведчука в РФ и встречи с главарями ОРДЛО.
Активисты принесли под ОПУ плакаты с надписями "Кто такой Медведчук?", у входа в администрацию установили палатку с чучелом Медведчука и целью. Участники акции забросали яйцами чучело кума Путина.
Кроме того, в 17.00 под офисом Зеленского была анонсирована акция "Похороны Конституции". Активисты накануне дня Конституции требовали уволить главу Офиса президента Андрея Богдана, и пресс-секретаря президента Юлию Мендель.
Они утверждают, что Богдан убивает Конституцию, а Мендель предала огласке решение КС до его официального обнародования, чем подтвердила, по мнению активистов, вмешательство офиса Зеленского в работу КС.
Сторонники акции принесли под ОПУ гроб как символ "Похорон Конституции".
Напомним:
- 27 июня Медведчук встретился в Минске с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиним и Леонидом Пасичником.
- Украина официально отказывается вести прямые переговоры с лидерами и представителями боевиков оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук при президенте Петре Порошенко из-за своей близости с российским президентом Владимиром Путиным участвовал в переговорах об обмене пленными.
- Уже под конец своей каденции в апреле этого года Порошенко прекратил встречи с Медвечуком и поручил Службе безопасностиУкраины проверить, нужно ли участие кума Путина в переговорах об освобождении заложников.
- Медведчук перед этим озвучил свой план по "установлению мира".
- В команде нового президента Владимира Зеленского хотели исключить Медведчука из переговоров, но кум Путина заявлял, что это не удастся.
- Также Медведчук обещал дальше вести переговоры якобы ради "мира" и вести партию в парламент ради реализации Минских соглашений.