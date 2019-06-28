Полонені моряки: ФСБ висунуло обвинувачення в остаточній редакції
Слідче управління ФСБ РФ пред'явило восьми військовополоненим українським морякам звинувачення в остаточній редакції за ч.3 ст.322 КК РФ "Незаконне перетинання державного кордону Російської Федерації, вчинене організованою групою".
Про це 28 червня повідомив керівник групи адвокатів українських військовополонених Микола Полозов.
За його даними, протягом поточного тижня слідчі дії були проведені і пред'явлено звинувачення Євгену Семидоцькому, Юрію Будзило, Богдану Небилицы, Володимиру Терещенку, Андрію Оприску, Андрію Драчу, Андрію Ейдеру та Сергію Попову.
"Військовополонених та їхніх адвокатів ознайомили з результатами проведення комісійної ситуаційної судової експертизи. Протягом усього наступного тижня аналогічні слідчі дії будуть проводитися щодо решти військовополонених моряків", - повідомив Полозов.
Адвокат зазначив, що після даного етапу "настане стадія ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з матеріалами кримінальної справи".
"У зв'язку із закінченням наприкінці липня строків тримання під вартою слідство буде заявляти до Лефортовського райсуду Москви клопотання про продовження строків тримання під вартою", - повідомив Полозов.
"Позиція захисту залишається незмінною: захоплені військові моряки є військовополоненими і перебувають під захистом Женевської конвенції .... мають імунітет відповідно до Конвенції ООН з морського права і мають бути негайно звільнені відповідно до наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права від 25 травня", - заявив адвокат.
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Нагадаємо,
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
- Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
- 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
- 25 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ.