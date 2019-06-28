Полонені моряки: ФСБ висунуло обвинувачення в остаточній редакції

Слідче управління ФСБ РФ пред'явило восьми військовополоненим українським морякам звинувачення в остаточній редакції за ч.3 ст.322 КК РФ "Незаконне перетинання державного кордону Російської Федерації, вчинене організованою групою".

Про це 28 червня повідомив керівник групи адвокатів українських військовополонених Микола Полозов.

За його даними, протягом поточного тижня слідчі дії були проведені і пред'явлено звинувачення Євгену Семидоцькому, Юрію Будзило, Богдану Небилицы, Володимиру Терещенку, Андрію Оприску, Андрію Драчу, Андрію Ейдеру та Сергію Попову.

"Військовополонених та їхніх адвокатів ознайомили з результатами проведення комісійної ситуаційної судової експертизи. Протягом усього наступного тижня аналогічні слідчі дії будуть проводитися щодо решти військовополонених моряків", - повідомив Полозов.

Адвокат зазначив, що після даного етапу "настане стадія ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з матеріалами кримінальної справи".

"У зв'язку із закінченням наприкінці липня строків тримання під вартою слідство буде заявляти до Лефортовського райсуду Москви клопотання про продовження строків тримання під вартою", - повідомив Полозов.

"Позиція захисту залишається незмінною: захоплені військові моряки є військовополоненими і перебувають під захистом Женевської конвенції .... мають імунітет відповідно до Конвенції ООН з морського права і мають бути негайно звільнені відповідно до наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права від 25 травня", - заявив адвокат.

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