Балух не п'є навіть воду і не спить два дні - адвокат

Український політв'язень Володимир Балух, який 25 червня оголосив голодування в російській колонії, вже два дні не спить і не п'є воду.

Про це повідомила Крим.Реалії адвокат Ольга Дінзе, яка відвідала Балуха в колонії.

"Він повідомив мені про те, що дійсно оголосив голодування на знак протесту проти порушення його права на зустріч із консулом України. Оскільки він є громадянином України, він має безумовне право на зустріч із консулом. І в даний час поки він відмовляється від вживання їжі та води. Тобто в даний час він перебуває на сухому голодуванні", - сказала Дінзе.

Вона зазначила, що на сухому голодуванні Балух не зможе перебувати довго.

"Тому що при відмові від вживання води виникає швидке порушень роботи не тільки внутрішніх органів, а й також порушення роботи нервової системи, що пов'язано з повною втратою сну. В даний час він уже не спить взагалі вже дві доби", - розповіла адвокат.

Вона додала, що у п'ятницю написала заяву на ім'я начальника колонії з проханням надати Балуху цілодобову медичну допомогу, а також помістити його в медичну частину.

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