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Балух не п'є навіть воду і не спить два дні - адвокат

П'ятниця, 28 червня 2019, 21:49

Український політв'язень Володимир Балух, який 25 червня оголосив голодування в російській колонії, вже два дні не спить і не п'є воду.

Про це повідомила Крим.Реалії адвокат Ольга Дінзе, яка відвідала Балуха в колонії.

"Він повідомив мені про те, що дійсно оголосив голодування на знак протесту проти порушення його права на зустріч із консулом України. Оскільки він є громадянином України, він має безумовне право на зустріч із консулом. І в даний час поки він відмовляється від вживання їжі та води. Тобто в даний час він перебуває на сухому голодуванні", - сказала Дінзе.

Вона зазначила, що на сухому голодуванні Балух не зможе перебувати довго.

"Тому що при відмові від вживання води виникає швидке порушень роботи не тільки внутрішніх органів, а й також порушення роботи нервової системи, що пов'язано з повною втратою сну. В даний час він уже не спить взагалі вже дві доби", - розповіла адвокат.

Вона додала, що у п'ятницю написала заяву на ім'я начальника колонії з проханням надати Балуху цілодобову медичну допомогу, а також помістити його в медичну частину.

Нагадаємо:

  • 25 червня український політв'язень Володимир Балух, утримуваний в російській колонії, знову оголосив голодування. Балух вимагає допустити до нього українського консула, повернути псалтир, теплу білизну і светр.
  • Нещодавно Балух заявив, що в російській колонії, де його утримують, можуть готувати "серйозні провокації" і створити умови, в яких його життю і здоров'ю загрожуватиме небезпека.
  • ФСБ Росії затримала кримчанина Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.
  • Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України у дворі його будинку.
  • У жовтні 2018 року "Верховний суд Криму" переглянув вирок засудженому до 5 років колонії Балух та скоротив термін вироку на місяць: до 4 років і 11 місяців колонії зі штрафом в 10 тисяч рублів.
  • Балух на понад 200 днів оголосив голодування, протестуючи проти вироку.
  • 25 січня 2019 року підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.
  • Наразі Балуха утримують у виправній колонії №4 м.Торжок Тверської області РФ.

Теми: Балухполітв'язні
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