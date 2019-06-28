Балух не пьет даже воду и не спит два дня – адвокат

Украинский политзаключенный Владимир Балух, который 25 июня объявил голодовку в российской колонии, уже два дня не спит и не пьет воду.

Об этом сообщила Крым.Реалии адвокат Ольга Динзе, посетившая Балуха в колонии.

"Он сообщил мне о том, что действительно объявил голодовку в знак протеста против нарушения его права на встречу с консулом Украины. Поскольку он является гражданином Украины, он имеет безусловное право на встречу с консулом. И в настоящее время пока он отказывается от употребления пищи и воды. То есть в настоящее время он находится на сухой голодовке", - сказала Динзе.

Она отметила, что на сухой голодовке Балух не сможет находиться долго.

"Потому что при отказе от употребления воды возникает быстрое нарушений работы не только внутренних органов, но и также нарушение работы нервной системы, что связано с полной потерей сна. В настоящее время он уже не спит вообще уже двое суток", – рассказала адвокат.

Она добавила, что в пятницу написала заявление на имя начальника колонии с просьбой предоставить Балуху круглосуточную медицинскую помощь, а также поместить его в медицинскую часть.

Напомним: