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Балух не пьет даже воду и не спит два дня – адвокат

Пятница, 28 июня 2019, 21:49

Украинский политзаключенный Владимир Балух, который 25 июня объявил голодовку в российской колонии, уже два дня не спит и не пьет воду.

Об этом сообщила Крым.Реалии адвокат Ольга Динзе, посетившая Балуха в колонии.

"Он сообщил мне о том, что действительно объявил голодовку в знак протеста против нарушения его права на встречу с консулом Украины. Поскольку он является гражданином Украины, он имеет безусловное право на встречу с консулом. И в настоящее время пока он отказывается от употребления пищи и воды. То есть в настоящее время он находится на сухой голодовке", - сказала Динзе.

Она отметила, что на сухой голодовке Балух не сможет находиться долго.

"Потому что при отказе от употребления воды возникает быстрое нарушений работы не только внутренних органов, но и также нарушение работы нервной системы, что связано с полной потерей сна. В настоящее время он уже не спит вообще уже двое суток", – рассказала адвокат.

Она добавила, что в пятницу написала заявление на имя начальника колонии с просьбой предоставить Балуху круглосуточную медицинскую помощь, а также поместить его в медицинскую часть.

Напомним:

  • 25 июня украинский политзаключенный Владимир Балух, удерживаемый в российской колонии, вновь объявил голодовку. Балух требует допустить к нему украинского консула, вернуть псалтырь, теплое белье и свитер.
  • Недавно Балух заявил, что в российской колонии, где его удерживают, могут готовить "серьезные провокации" и создать условия, в которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность. 
  • ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
  • Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.
  • В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху и сократил срок приговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
  • Балух более чем на 200 дней объявил голодовку, протестуя против приговора.
  • 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
  • В настоящее время Балух находится в исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области РФ. 

Темы: Балухполитзаключенные
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