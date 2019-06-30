Станично-Луганская РГА заявляет, что информация о том, что боевики не выполняют договоренности, была актуальна на 28 июня.

Об этом говорится на странице администрации в Facebook в воскресенье.

"Сегодня некоторые СМИ продолжили распространять информацию, актуальную на 28 июня 2019 года, когда на КПВВ Станица Луганская приезжала делегация представителей трехсторонней контактной группы, о том, что противоположная сторона не выполняет Минские договоренности по разведению сил и средств. При этом ссылаясь на речь главы райгосадминистрации, которую он делал еще 28 июня, находясь на КПВВ и непосредственно наблюдая ситуацию", - говорится в сообщении.

В РГА заявили, что поскольку райгосадминистрация не является участником процесса выполнения разведения сил и средств, на сегодняшний день она не имеет точной информации о состоянии дел по зеркальному исполнению разведения сил и средств.

Ранее "5 канал" сообщил со ссылкой на руководителя Станично-Луганской администрации Юрия Золкина, что несмотря на отвод украинских войск террористические формирования не выполняют договоренности и удерживают военных на своем блокпосту у Станицы Луганской.

Позже "Интерфакс-Украина" обнародовал комментарий Леонида Кучмы относительно разведения сил и средств у Станицы Луганской. Кучма отметил, что, по предварительным данным, войска с российской стороны из района Станицы Луганской были отведены, однако СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт.

Напомним: