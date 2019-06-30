Несмотря на отвод украинских войск террористические формирования пока не выполняют договоренности и удерживают военных на своем блокпосту у Станицы Луганской.

Об этом заявил руководитель Станично-Луганской администрации, сообщает "5 канал".

На следующей неделе в Станицу Луганскую должна прибыть специальная правительственная комиссия. Она определит перечень потребностей прифронтовой территории и пути решения текущих проблем. О таком решении президента ранее сообщил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма.

В пятницу он прибыл на Луганщину с рабочей поездкой. Наблюдал за выполнением процесса разведения сторон в Станице Луганской. Общался с местными жителями и военными. О ходе разведения Кучме доложил командующий Операции объединенных сил Александр Сирский.

В то же время, руководитель Станично-Луганской администрации заявил, что несмотря на отвод украинских войск террористические формирования пока не выполняют договоренности и удерживают военных на своем блокпосту.

Напомним: