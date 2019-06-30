Оккупанты не выполняют договоренности и не отводят свои войска от Станицы Луганской

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Воскресенье, 30 июня 2019, 01:47

Несмотря на отвод украинских войск террористические формирования пока не выполняют договоренности и удерживают военных на своем блокпосту у Станицы Луганской.

Об этом заявил руководитель Станично-Луганской администрации, сообщает "5 канал".

На следующей неделе в Станицу Луганскую должна прибыть специальная правительственная комиссия. Она определит перечень потребностей прифронтовой территории и пути решения текущих проблем. О таком решении президента ранее сообщил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма.

В пятницу он прибыл на Луганщину с рабочей поездкой. Наблюдал за выполнением процесса разведения сторон в Станице Луганской. Общался с местными жителями и военными. О ходе разведения Кучме доложил командующий Операции объединенных сил Александр Сирский.

В то же время, руководитель Станично-Луганской администрации заявил, что несмотря на отвод украинских войск террористические формирования пока не выполняют договоренности и удерживают военных на своем блокпосту.

Напомним:

  • 26 июня штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.
  • Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер приветствовал этот шаг.
  • В штабе отметили, что отвод украинских подразделений в Станице Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на этом участке.
  • Российское издание ТАСС, ссылаясь на представителей незаконного вооруженного формирования "ЛНР", сообщило, что боевики также начали разведение сил и средств на участке номер один "Станица Луганская".
  • 27 июня штаб ООС сообщил, что в районе Станицы Луганской российско-оккупационные войска завершили первый этап отвод своих подразделений - отошли от пешеходного моста.
  • 21 сентября 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе на трех участках фронта - в районе Золотого, Станицы Луганской на участке Петровское-Богдановка, если там в течение определенного периода не будет обстрелов.
  • Украинская армия и боевики в районе КПВВ должны отойти от занимаемых позиций на 1 километр вглубь.

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Темы: Луганская область ЛНР ООС


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