Оккупанты не выполняют договоренности и не отводят свои войска от Станицы Луганской
Несмотря на отвод украинских войск террористические формирования пока не выполняют договоренности и удерживают военных на своем блокпосту у Станицы Луганской.
Об этом заявил руководитель Станично-Луганской администрации, сообщает "5 канал".
На следующей неделе в Станицу Луганскую должна прибыть специальная правительственная комиссия. Она определит перечень потребностей прифронтовой территории и пути решения текущих проблем. О таком решении президента ранее сообщил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма.
В пятницу он прибыл на Луганщину с рабочей поездкой. Наблюдал за выполнением процесса разведения сторон в Станице Луганской. Общался с местными жителями и военными. О ходе разведения Кучме доложил командующий Операции объединенных сил Александр Сирский.
В то же время, руководитель Станично-Луганской администрации заявил, что несмотря на отвод украинских войск террористические формирования пока не выполняют договоренности и удерживают военных на своем блокпосту.
Напомним:
- 26 июня штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.
- Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер приветствовал этот шаг.
- В штабе отметили, что отвод украинских подразделений в Станице Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на этом участке.
- Российское издание ТАСС, ссылаясь на представителей незаконного вооруженного формирования "ЛНР", сообщило, что боевики также начали разведение сил и средств на участке номер один "Станица Луганская".
- 27 июня штаб ООС сообщил, что в районе Станицы Луганской российско-оккупационные войска завершили первый этап отвод своих подразделений - отошли от пешеходного моста.
- 21 сентября 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе на трех участках фронта - в районе Золотого, Станицы Луганской на участке Петровское-Богдановка, если там в течение определенного периода не будет обстрелов.
- Украинская армия и боевики в районе КПВВ должны отойти от занимаемых позиций на 1 километр вглубь.
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