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В Станице Луганской говорят, что информация о проблемах с разведением устарела

Воскресенье, 30 июня 2019, 17:33

Станично-Луганская РГА заявляет, что информация о том, что боевики не выполняют договоренности, была актуальна на 28 июня.

Об этом говорится на странице администрации в Facebook в воскресенье.

"Сегодня некоторые СМИ продолжили распространять информацию, актуальную на 28 июня 2019 года, когда на КПВВ Станица Луганская приезжала делегация представителей трехсторонней контактной группы, о том, что противоположная сторона не выполняет Минские договоренности по разведению сил и средств. При этом ссылаясь на речь главы райгосадминистрации, которую он делал еще 28 июня, находясь на КПВВ и непосредственно наблюдая ситуацию", - говорится в сообщении.

В РГА заявили, что поскольку райгосадминистрация не является участником процесса выполнения разведения сил и средств, на сегодняшний день она не имеет точной информации о состоянии дел по зеркальному исполнению разведения сил и средств.

Ранее "5 канал" сообщил со ссылкой на руководителя Станично-Луганской администрации Юрия Золкина, что несмотря на отвод украинских войск террористические формирования не выполняют договоренности и удерживают военных на своем блокпосту у Станицы Луганской.

Позже "Интерфакс-Украина" обнародовал комментарий Леонида Кучмы относительно разведения сил и средств у Станицы Луганской. Кучма отметил, что, по предварительным данным, войска с российской стороны из района Станицы Луганской были отведены, однако СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт.

Напомним:

  • 26 июня штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.
  • Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер приветствовал этот шаг.
  • В штабе отметили, что отвод украинских подразделений в Станице Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на этом участке.
  • Российское издание ТАСС, ссылаясь на представителей незаконного вооруженного формирования "ЛНР", сообщило, что боевики также начали разведение сил и средств на участке номер один "Станица Луганская".
  • 27 июня штаб ООС сообщил, что в районе Станицы Луганской российско-оккупационные войска завершили первый этап отвод своих подразделений - отошли от пешеходного моста.
  • 21 сентября 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе на трех участках фронта - в районе Золотого, Станицы Луганской на участке Петровское-Богдановка, если там в течение определенного периода не будет обстрелов.
  • Украинская армия и боевики в районе КПВВ должны отойти от занимаемых позиций на 1 километр вглубь.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Луганская областьЛНРООС
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