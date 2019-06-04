Вбивство дитини: під МВС зібрався мітинг за відставку Авакова
Під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися активісти. Вони вимагають відставки очільника МВС Арсена Авакова через смерть 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, у вбивстві якого підозрюють поліцейського.
Відео з місця події опублікував у Facebook народний депутат Єгор Соболєв.
На записі видно, що біля МВС зібралося багато людей. Вони палять щось дуже димне, активісти скандують "Аваков - собака" і "Авакова у відставку".
Сам Соболєв на камеру закликав небайдужих приєднуватися до акції протесту.
Як повідомляє у Twitter ГО "Центр протидії корупції", акція називається "Безкарність вбиває". Аналогічні мітинги зараз проходять в інших великих містах України, зокрема у Херсоні, Переяславі-Хмельницькому, Києві, Чернівцях, Луцьку, Рівному, Кропивницькому, Тернополі, Вінниці, Дніпрі, Львові, Житомирі, Ужгороді і Миколаєві.
"Люди знову принесли іграшки під МВС. Ті, що були вчора — зранку прибрали, а написи про Арсена Авакова оперативно стерли", - розповідає ЦПК.
За даними організації, українці масово несуть іграшки та квіти до управлінь поліції в пам`ять про вбитого Кирила Тлявова.
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Нагадаємо:
- 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
- Працівники поліції спершу стверджували, що 31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови.
- Однак після операції стало відомо, що хлопчик не впав, а має проникаюче вогнепальне поранення.
- Після цього поліцейські провели додатковий огляд місця події і виявили "гільзи від патронів Флобера стаканчики та банки".
- У поліції Київщини 1 червня виклали свою версію подій, мовляв, працівник поліції, перебуваючи поза службою, на сусідньому дворі "пристрілював" рушницю і "випадково один постріл влучив на подвір’я, де в цей час гуляла дитина".
- За даними прокуратури, працівники патрульної поліції 31 травня під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім вирішили розважитись, пострілявши з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах у місці, де могли перебувати люди.
- Правоохоронців, які стріляли, затримали, їм повідомили про підозру у необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
- Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
- Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.
- 3 червня хлопчик помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
- Пізніше дії працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького перекваліфікували на умисне вбивство малолітньої дитини за попередньою змовою. Їм загрожує довічне ув'язнення.
- 4 червня Голосіївський суд Києва арештував на 2 місяці без можливості внесення застави Івана Приходька, який є одним з підозрюваних у вбивстві п'ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.
- Прокурори стверджують, що саме Приходько здійснив постріл, який і став причиною загибелі дитини.
- Такий же запобіжний захід суд обрав і іншому підозрюваному Володимиру Петровцю.