Вбивство дитини: під МВС зібрався мітинг за відставку Авакова

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися активісти. Вони вимагають відставки очільника МВС Арсена Авакова через смерть 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, у вбивстві якого підозрюють поліцейського.

Відео з місця події опублікував у Facebook народний депутат Єгор Соболєв.

На записі видно, що біля МВС зібралося багато людей. Вони палять щось дуже димне, активісти скандують "Аваков - собака" і "Авакова у відставку".

Сам Соболєв на камеру закликав небайдужих приєднуватися до акції протесту.

Як повідомляє у Twitter ГО "Центр протидії корупції", акція називається "Безкарність вбиває". Аналогічні мітинги зараз проходять в інших великих містах України, зокрема у Херсоні, Переяславі-Хмельницькому, Києві, Чернівцях, Луцьку, Рівному, Кропивницькому, Тернополі, Вінниці, Дніпрі, Львові, Житомирі, Ужгороді і Миколаєві.

"Люди знову принесли іграшки під МВС. Ті, що були вчора — зранку прибрали, а написи про Арсена Авакова оперативно стерли", - розповідає ЦПК.

За даними організації, українці масово несуть іграшки та квіти до управлінь поліції в пам`ять про вбитого Кирила Тлявова.

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