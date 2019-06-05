Вбивство 5-річного Кирила: медиків перевірять, чи не приховували злочин

Державне бюро розслідувань перевірить медиків, які упродовж 6 години після прийому пораненого правоохоронцями Кирила Тлявова не зробили рентген-дослідження, на предмет приховування злочину.

Про це заявив директор ДБР Роман Труба на засіданні парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів за фактом убивства 5-річної дитини у Переяславі-Хмельницькому.

"З приводу приховування злочину. Такі відомості вже внесені. Нами розслідується кримінальне провадження за ст. 396 ККУ (Приховування злочину)", - сказав Труба.

"В тому числі в цьому провадженні, дякую за пропозицію, будуть перевірені дії медиків щодо надання належної медичної допомоги. Думаю, після проведення експертизи нами буде поставлене таке питання експертам, і ми отримаємо відповідь, чи кваліфіковано була надана допомога, і чи це не вплинуло на його (дитини – ред.) подальший стан", - додав Труба.

Детальніше про трагедію читайте у матеріалі УП "Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні"

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