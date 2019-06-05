Вбивство 5-річного Кирила: медиків перевірять, чи не приховували злочин
Державне бюро розслідувань перевірить медиків, які упродовж 6 години після прийому пораненого правоохоронцями Кирила Тлявова не зробили рентген-дослідження, на предмет приховування злочину.
Про це заявив директор ДБР Роман Труба на засіданні парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів за фактом убивства 5-річної дитини у Переяславі-Хмельницькому.
"З приводу приховування злочину. Такі відомості вже внесені. Нами розслідується кримінальне провадження за ст. 396 ККУ (Приховування злочину)", - сказав Труба.
"В тому числі в цьому провадженні, дякую за пропозицію, будуть перевірені дії медиків щодо надання належної медичної допомоги. Думаю, після проведення експертизи нами буде поставлене таке питання експертам, і ми отримаємо відповідь, чи кваліфіковано була надана допомога, і чи це не вплинуло на його (дитини – ред.) подальший стан", - додав Труба.
Детальніше про трагедію читайте у матеріалі УП "Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні"
Нагадаємо:
- 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
- Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.
- 3 червня хлопчик помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
- Пізніше дії працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького перекваліфікували на умисне вбивство малолітньої дитини за попередньою змовою. Їм загрожує довічне ув'язнення.
- 4 червня Голосіївський суд Києва арештував на 2 місяці без можливості внесення застави Івана Приходька, який є одним з підозрюваних у вбивстві п'ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.
- Прокурори стверджують, що саме Приходько здійснив постріл, який і став причиною загибелі дитини.
- Такий же запобіжний захід суд обрав і іншому підозрюваному Володимиру Петровцю.
- 4 червня у великих містах України біля управлінь поліції пройшли масові пікети з вимогою до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку.
- Аваков заявив, що не збирається подавати у відставку.
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