Вбивство 5-річного Кирила: медиків перевірять, чи не приховували злочин

10427 переглядів
Середа, 5 червня 2019, 17:00

Державне бюро розслідувань перевірить медиків, які упродовж 6 години після прийому пораненого правоохоронцями Кирила Тлявова не зробили рентген-дослідження, на предмет приховування злочину.

Про це заявив директор ДБР Роман Труба на засіданні парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів за фактом убивства 5-річної дитини у Переяславі-Хмельницькому.

"З приводу приховування злочину. Такі відомості вже внесені. Нами розслідується кримінальне провадження за ст. 396 ККУ (Приховування злочину)", - сказав Труба.

"В тому числі в цьому провадженні, дякую за пропозицію, будуть перевірені дії медиків щодо надання належної медичної допомоги. Думаю, після проведення експертизи нами буде поставлене таке питання експертам, і ми отримаємо відповідь, чи кваліфіковано  була надана допомога, і чи це не вплинуло на його (дитини – ред.) подальший стан", - додав Труба.

Детальніше про трагедію читайте у матеріалі УП "Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні"

Нагадаємо: 

  • 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
  • Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру
  • 3 червня хлопчик помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії. 
  • Пізніше дії працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького перекваліфікували на умисне вбивство малолітньої дитини за попередньою змовою. Їм загрожує довічне ув'язнення.
  • 4 червня Голосіївський суд Києва арештував на 2 місяці без можливості внесення застави Івана Приходька, який є одним з підозрюваних у вбивстві п'ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.
  • Прокурори стверджують, що саме Приходько здійснив постріл, який і став причиною загибелі дитини.
  • Такий же запобіжний захід суд обрав і іншому підозрюваному Володимиру Петровцю.
  • 4 червня у великих містах України біля управлінь поліції пройшли масові пікети з вимогою до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку.
  • Аваков заявив, що не збирається подавати у відставку.

Ірина Балачук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ДБР поліція вбивство діти


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У ДБР пояснили, чому розслідують смерть хлопчика як умисне вбивство 5 червня 2019, 16:06
Труба розповів про хід розслідування вбивства 5-річної дитини 5 червня 2019, 16:02
Поліцейський з братом хуліганили і стріляли в киянина - ДБР 4 червня 2019, 15:41
Усі новини
Головні новини
Кличко прокоментував інформацію про відмову Саакашвілі: Я свій жест зробив
Суд відпустив з-під варти головного підозрюваного у вбивстві "Сармата" - журналістка
КС визнав неконституційним обов’язкове е-декларування активістів
Зеленський відповів на петицію за свою відставку: Не можу
Усі новини
здоров'я

6 добрих звичок, якими не варто зловживати

екологія

4 додатки, щоб вашого сміття було менше

Діти

Щоб діти були щасливими, здоровими та успішними: гід для батьків