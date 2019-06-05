Путінське оточення: У Політбюро 2.0 відбулася ротація

Навколо президента Росії Володимира Путіна склалася неформальна структура прийняття рішень під умовною назвою "Політбюро 2.0", в останні роки в ній відбулася ротація.

Про коло Путіна йдеться у доповіді "Minchenko Consulting", складеному на підставі неформалізованих експертних інтерв'ю з представниками російських еліт. Експертну панель сформували в 2012 році і оновлюють, на даний момент це понад 100 експертів.

"Кадровий склад Політбюро 2.0 поступово ротується", – наголошується в доповіді.

"Ключові зміни на даний момент – входження в число повноправних членів Політбюро 2.0 секретаря помітно посиленої Ради Безпеки Миколи Патрушева і повернення бізнесмена Геннадія Тимченка, збереження і зміцнення позицій Ігоря Сєчіна й Аркадія Ротенберга, перехід у статус кандидата у члени Політбюро 2.0 В'ячеслава Володіна, а також скорочення кількості кандидатів у члени Політбюро 2.0, в першу чергу, за рахунок зниження впливу представників великого приватного бізнесу", – йдеться в ньому.

За даними експертів, "у вищій лізі російської еліти зберігаються лише фігури, які є кураторами значущих галузей та проектів".

"Подальше погіршення відносин із Заходом підштовхує Політбюро 2.0 до вибору мобілізаційного сценарію. Це тягне за собою збільшення ролі апарату Ради Безпеки, яка стає четвертим контуром "Великого уряду" – поряд із Адміністрацією президента, власне урядом і ключовими держкоопораціями", – йдеться в доповіді.

За даними експертів, "у 2018-2019 роках путінське Політбюро 2.0 продовжувало функціонувати як найвпливовіший неформальний політичний інститут у Росії".

"У Політбюро 2.0 входять люди близького кола Путіна, які мають можливість акумулювати значні ресурси, розпоряджатися ними і створювати власні мережі впливу", – пояснюють автори доповіді.

Формальні позиції всередині держустрою – не визначальні при оцінці політичного впливу лідерів елітних груп всередині путінського Політбюро 2.0.

У минулій публічній доповіді говорилося, що Політбюро 2.0 увійшло в "зону турбулентності", ряд членів і кандидатів у члени Політбюро потрапили в "перехідну зону".

"Етап логічно завершився після очевидного збереження позицій Сечіна і Ротенберга, статусної рокіровки Володін/Тимченко і зростання впливу Патрушева. Як підсумок, у травні 2019 роки ми виділяємо 9 повноправних членів Політбюро 2.0". – заявили в "Minchenko Consulting".

У Політбюро 2.0 повернувся Тимченко – і "представництво його союзників у виконавчій владі зростає, а економічні проекти успішно розвиваються, незважаючи на стримане невдоволення державного газового монополіста".

Позиції Тимченка посилилися за рахунок успішного альянсу з лідером російського списку Forbes Леонідом Міхельсоном і кооперації з групою Ковальчуків і "Росатомом".

"Ротенберг значно поліпшив свої позиції після успішного завершення будівництва Кримського моста і є привілейованим підрядником великих інфраструктурних проектів, зберігаючи неформальний вплив на Мінтранс і РЖД", – йдеться ц доповіді.

Сєчин відповідає за стабільність розвитку ПЕК. Він зберігає статус неформального куратора електроенергетики і високу ступінь впливу на силові структури.

"В апаратних конфліктах його тиск вдається стримувати лише в разі створення коаліції кількох членів або кандидатів у члени Політбюро 2.0", – зазначають експерти.

Сергій Чемезов та Сергій Шойгу курирують сферу оборони і ВПК, тоді як "роль армії зростає в умовах деградації дипломатичних інструментів".

Крім того, Шойгу є неформальним куратором низки регіонів РФ і залишається одним із найбільш популярних у країні політиків.

Чемезов же, за оцінками експертів, має найбільш високий серед членів Політбюро 2.0 вплив на силові структури й АП.

Патрушев як секретар Радбезу став ключовим переговірником на американському напрямку і значимо посилив свій вплив на економічні процеси.

Сергій Собянін відповідає за розвиток найбільшої столичної агломерації і одночасно курує цілий пул регіонів.

"Серед членів путінського Політбюро 2.0, які зберегли свої позиції, найбільш неочевидним функціоналом володіє глава уряду Дмитро Медведєв", – зазначають автори, вказуючи, що він курує АПК, а орієнтовані на його команду бізнеси слабшають.

"В оновленому після президентських виборів уряді РФ вплив повноправних членів Політбюро 2.0 на міністрів залишається визначальним. Практично складно назвати міністра, так чи інакше не афілійованого з кимось із членів Політбюро 2.0", – наголошують експерти.

За їхнім висновком, "кожен член Політбюро 2.0 претендує на те, щоб курувати дуже велику структуру, яка розпоряджається великим обсягом ресурсів".

Однак загальне число учасників, включених в модель Політбюро 2.0, серйозно скоротилася з 2017 року:

"Секвестр учасників пов'язаний, у першу чергу, з системної деградацією впливу великого приватного бізнесу. Представники російського приватного бізнесу все частіше стають не більше, ніж молодшими партнерами операторів держкапіталістичних проектів".

Учасники блоку "приватний бізнес" були знижені до рівня ЦК, та й внутрішня конкуренція серед груп силовиків впливає.

На даний момент можна виділити кілька конкуруючих центрів: тандеми Бортніков-Бастрикін і Золотов-Зінич.

Спікер Держдуми Володін знизив вплив на політичні партії і ОНФ і поніс втрати в своїй регіональній мережі.

Наростити свій вплив можуть перший заступник глави Адміністрації президента Сергій Кирієнко і глава Рахункової палати Олексій Кудрін.