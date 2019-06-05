Смерть дитини: підозрюваних поліцейських звільнено зі служби

Підозрюваних у причетності до вбивства дитини співробітників поліції з Переяслав-Хмельницького на Київщині Івана Приходька і Володимира Петровця звільнено зі служби.

Про це "Українській правді" повідомив 5 червня речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Керівництвом поліції прийнято рішення про звільнення підозрюваних у причетності до трагічної загибелі Кирила співробітників поліції. Це, власне, найважче дисциплінарне стягнення, яке можна було зробити в цій ситуації до завершення досудового розслідування Державним бюро розслідування і винесення рішення судом", – сказав Тракало.

Він також нагадав, що один із підозрюваних свого часу не пройшов переатестацію і поновився на роботі у реформованій Національній поліції через суд.

"Якби суд тоді не поновив його на роботі, можливо, цієї трагедії і не сталося б", – зазначив Тракало.

Речник Нацполіції наголосив, що тепер правоохоронці чекатимуть на вердикт суду у цьому резонансному кримінальному провадженні.

"Винні у цій страшній біді мають понести найсуворішу кримінальну відповідальність і покарання", – зазначив Тракало.

Детальніше про трагедію читайте у матеріалі УП "Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні"

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