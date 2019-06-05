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Смерть дитини: підозрюваних поліцейських звільнено зі служби

Середа, 5 червня 2019, 20:48

Підозрюваних у причетності до вбивства дитини співробітників поліції з Переяслав-Хмельницького на Київщині Івана Приходька і Володимира Петровця звільнено зі служби.

Про це "Українській правді" повідомив 5 червня речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Керівництвом поліції прийнято рішення про звільнення підозрюваних у причетності до трагічної загибелі Кирила співробітників поліції. Це, власне, найважче дисциплінарне стягнення, яке можна було зробити в цій ситуації до завершення досудового розслідування Державним бюро розслідування і винесення рішення судом", – сказав Тракало.

Він також нагадав, що один із підозрюваних свого часу не пройшов переатестацію і поновився на роботі у реформованій Національній поліції через суд.

"Якби суд тоді не поновив його на роботі, можливо, цієї трагедії і не сталося б", – зазначив Тракало.

Речник Нацполіції наголосив, що тепер правоохоронці чекатимуть на вердикт суду у цьому резонансному кримінальному провадженні.

"Винні у цій страшній біді мають понести найсуворішу кримінальну відповідальність і покарання", – зазначив Тракало.

Детальніше про трагедію читайте у матеріалі УП "Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні"

Нагадаємо: 

  • 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
  • Двом працівникам поліції Переяслав-Хмельницького Київської області було повідомлено про підозру в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. 
  • 3 червня хлопчик помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії. 
  • Пізніше дії працівників поліції Переяслав-Хмельницького перекваліфікували на "умисне вбивство малолітньої дитини за попередньою змовою". Їм загрожує довічне ув'язнення.
  • 4 червня Голосіївський суд Києва арештував на 2 місяці без можливості внесення застави Івана Приходька, який є одним з підозрюваних у вбивстві п'ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.
  • Прокурори стверджують, що саме Приходько здійснив постріл, який і став причиною загибелі дитини.
  • Такий же запобіжний захід суд обрав і іншому підозрюваному Володимиру Петровцю.
  • 4 червня у великих містах України біля управлінь поліції пройшли масові пікети з вимогою до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку.
  • Аваков заявив, що не збирається подавати у відставку.

Валентина Романенко, УП

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Теми: поліція
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