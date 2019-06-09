Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США стурбовані вимогами декларування членів міжнародних наглядових рад держпідприємств

Неділя, 9 червня 2019, 09:12

Посольство США в Україні занепокоєне чинними вимогами до членів міжнародних наглядових рад державних підприємств подавати майнові декларації, які призначені для держслужбовців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Хоча ми вітаємо постанову про визнання неконституційними вимог електронного декларування для антикорупційних активістів, ми все ще стурбовані щодо вимог до членів міжнародних наглядових рад державних підприємств подавати майнові декларації, які призначені для державних службовців", - йдеться в повідомленні посольства в Twitter.

У диппредставництві вважають, що такі вимоги відлякують висококваліфікованих фахівців від роботи в спостережних радах, "не відповідають провідній міжнародній практиці і впливають на здатність влади здійснювати реформу корпоративного управління".

Нагадаємо:

  • Конституційний суд України 6 червня ухвалив рішення, яким визнав невідповідними Конституції деякі положення законів "Про запобігання корупції" і "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб", які стосуються електронного декларування осіб, що беруть участь в заходах із запобігання та / або протидії корупції (громадських активістів).
  • Посли країн "Великої сімки" (G7) привітали це рішення КС.

Теми: СШАдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
США
"Зернова угода" США нададуть Україні $250 млн на підтримку фермерів
США виділяють $250 млн на підтримку сільського господарства України
ЗМІ: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $1,3 млрд
Останні новини
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
Усі новини...
Реклама: