На початку тижня Україну заллє і прогріє до +34

У понеділок, 10 червня, у більшості регіонів України очікуються дощі, хмарно з проясненнями - лише у східних областях та у Криму.

Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, вдень у центральних, південних та східних регіонах повітря прогріється до +31...33 градусів, вночі до +22. На решті території очікується +26...+30, на заході +25...+27, вночі +15...+17, місцями до +21 градуса.

11 та 12 червня дощі та грози відступлять у північні та західні регіони, температура на сході та південному сході вдень підвищиться до +34 градусів, на заході до +32.