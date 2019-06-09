На початку тижня Україну заллє і прогріє до +34

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Неділя, 9 червня 2019, 22:24

У понеділок, 10 червня, у більшості регіонів України очікуються дощі, хмарно з проясненнями - лише у східних областях та у Криму. 

Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі. 

За даними синоптиків, вдень у центральних, південних та східних регіонах повітря прогріється до +31...33 градусів, вночі до +22. На решті території очікується +26...+30, на заході +25...+27, вночі +15...+17, місцями до +21 градуса. 

11 та 12 червня дощі та грози відступлять у північні та західні регіони, температура на сході та південному сході вдень підвищиться до +34 градусів, на заході до +32.  

 
 

Українська правда

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Теми: погода


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