Поліція Гонконгу звільнила будівлю уряду від демонстрантів
Співробітники поліції Гонконгу відновили контроль над будівлею законодавчих зборів, у яку раніше прорвалися протестувальники.
Про це пише Інтерфакс Україна з посиланням на Associated Press.
Так, правоохоронці вивели з будівлі всіх протестуючих. Повідомляється про численні ушкодження урядової будівлі.
За інформацією Associated Press, повністю контрольовані державою ЗМІ в материковому Китаї не згадували про протести в понеділок.
Як зазначалося раніше, учасники протесту прорвалися в будівлю законодавчих зборів після того, як очільниця адміністрації Гонконгу Керрі Лем відмовилася вступити в переговори.
Біля будівлі уряду поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ.
Також повідомлялося про понад 50 постраждалих внаслідок зіткнень, зокрема, про трьох у важкому стані.
Нагадаємо:
- Заворушення продовжують низку протестів проти поправок до проекту закону, який дозволяє екстрадицію жителів міста до материкового Китаю.
- Крім того, серед вимог демонстрантів – відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем, відмова від називання протесту "бунтом", звільнення арештованих.
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