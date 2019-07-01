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Поліція Гонконгу звільнила будівлю уряду від демонстрантів

Понеділок, 1 липня 2019, 22:02

Співробітники поліції Гонконгу відновили контроль над будівлею законодавчих зборів, у яку раніше прорвалися протестувальники.

Про це пише Інтерфакс Україна з посиланням на Associated Press.

Так, правоохоронці вивели з будівлі всіх протестуючих. Повідомляється про численні ушкодження урядової будівлі.

За інформацією Associated Press, повністю контрольовані державою ЗМІ в материковому Китаї не згадували про протести в понеділок.

Як зазначалося раніше, учасники протесту прорвалися в будівлю законодавчих зборів після того, як очільниця адміністрації Гонконгу Керрі Лем відмовилася вступити в переговори.

Біля будівлі уряду поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ.

Також повідомлялося про понад 50 постраждалих внаслідок зіткнень, зокрема, про трьох у важкому стані.

Нагадаємо:

  • Заворушення продовжують низку протестів проти поправок до проекту закону, який дозволяє екстрадицію жителів міста до материкового Китаю.
  • Крім того, серед вимог демонстрантів – відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем, відмова від називання протесту "бунтом", звільнення арештованих.

Теми: Китайакціїполіція
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