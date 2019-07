Гвадалахару в Мексиці накрило метром льоду

Уночі 1 липня шість приміських районів міста Гвадалахара в Мексиці засипало більш як метровим шаром граду.

Про це пише BBC.

Як передає видання, під час опадів, між 01:50 та 02:10 за місцевим часом, температура в місті різко впала з 22 до 14 градусів Цельсія.

A surprise hail storm left more than 3 feet of ice on the ground in Guadalajara, Mexico pic.twitter.com/FsHeqy41XV