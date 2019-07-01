Гвадалахару в Мексиці накрило метром льоду

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Понеділок, 1 липня 2019, 22:43

Уночі 1 липня шість приміських районів міста Гвадалахара в Мексиці засипало більш як метровим шаром граду.

Про це пише BBC.

Як передає видання, під час опадів, між 01:50 та 02:10 за місцевим часом, температура в місті різко впала з 22 до 14 градусів Цельсія.

Повідомляється про понад метр снігу з льодом внаслідок опадів.

Місцева влада також нарікає на повалені дерева й повені. Водночас про постраждалих не згадують.

"А потім ми ще запитуємо, чи дійсно відбуваються глобальні зміни клімату", - цитують журналісти губернатора штату.

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Теми: погода Мексика


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