Гвадалахару в Мексике накрыло метром льда

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Понедельник, 1 июля 2019, 22:43

Ночью 1 июля шесть пригородных районов города Гвадалахара в Мексике засыпало более чем метровым слоем града.

Об этом пишет BBC.

Как передает издание, во время осадков, между 1:50 и 2:10 по местному времени, температура в городе резко упала с 22 до 14 градусов Цельсия.

Сообщается о слое в больше метра снега со льдом вследствие осадков.

Местные власти сетуют на поваленные деревья и наводнение. В то же время о пострадавших не упоминается.

"А потом мы еще спрашиваем, действительно ли происходят глобальные изменения климата", - цитируют журналисты губернатора штата.

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Темы: погода Мексика


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