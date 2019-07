Гвадалахару в Мексике накрыло метром льда

Ночью 1 июля шесть пригородных районов города Гвадалахара в Мексике засыпало более чем метровым слоем града.

Об этом пишет BBC.

Как передает издание, во время осадков, между 1:50 и 2:10 по местному времени, температура в городе резко упала с 22 до 14 градусов Цельсия.

A surprise hail storm left more than 3 feet of ice on the ground in Guadalajara, Mexico pic.twitter.com/FsHeqy41XV