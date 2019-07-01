Гвадалахару в Мексике накрыло метром льда
Ночью 1 июля шесть пригородных районов города Гвадалахара в Мексике засыпало более чем метровым слоем града.
Об этом пишет BBC.
Как передает издание, во время осадков, между 1:50 и 2:10 по местному времени, температура в городе резко упала с 22 до 14 градусов Цельсия.
A surprise hail storm left more than 3 feet of ice on the ground in Guadalajara, Mexico pic.twitter.com/FsHeqy41XV— NowThis (@nowthisnews) 1 липня 2019 р.
Сообщается о слое в больше метра снега со льдом вследствие осадков.
Местные власти сетуют на поваленные деревья и наводнение. В то же время о пострадавших не упоминается.
"А потом мы еще спрашиваем, действительно ли происходят глобальные изменения климата", - цитируют журналисты губернатора штата.
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