Кузьмін програв суд Парубію

Окружний адміністративний суд Києва відмовив знятому з виборів екс-заступнику генпрокурора Ренату Кузьміну, який вимагав визнати протиправними дії кандидата у народні депутати і спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це повідомляє прес-служба судової влади.

"Суд відмовив у задоволенні позову, мотивувавши своє рішення тим, що оскаржувані дії є діями відповідача як Голови Верховної Ради України під час проведення пленарного засідання, а не як кандидата у народні депутати", – ідеться у повідомленні.

"Вказані заяви Парубія як Голови ВРУ не є формою політичної агітації, а його повідомлення не висвітлює діяльності відповідача, як кандидата у народні депутати", – пояснили в суді.

Також зазначається, що спір між Парубієм і Кузьміним стосується виборчого процесу, тому заяву розглянули протягом двох днів після надходження.

Нагадаємо: