Кузьмін програв суд Парубію
Окружний адміністративний суд Києва відмовив знятому з виборів екс-заступнику генпрокурора Ренату Кузьміну, який вимагав визнати протиправними дії кандидата у народні депутати і спікера Верховної Ради Андрія Парубія.
Про це повідомляє прес-служба судової влади.
"Суд відмовив у задоволенні позову, мотивувавши своє рішення тим, що оскаржувані дії є діями відповідача як Голови Верховної Ради України під час проведення пленарного засідання, а не як кандидата у народні депутати", – ідеться у повідомленні.
"Вказані заяви Парубія як Голови ВРУ не є формою політичної агітації, а його повідомлення не висвітлює діяльності відповідача, як кандидата у народні депутати", – пояснили в суді.
Також зазначається, що спір між Парубієм і Кузьміним стосується виборчого процесу, тому заяву розглянули протягом двох днів після надходження.
Нагадаємо:
- Парубій звернувся до Служби безпеки, Генпрокуратури, Державної прикордонної служби з вимогою надати відомості щодо проживання Кузьміна протягом останніх 5 років на території України та перетину ним кордону. Кузьмін оскаржив звернення Парубія.
- 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна кандидатом в нардепи.
- Уже 5 липня ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом в депутати Рената Кузьміна, як до цього скасувала реєстрацію одіозних Андрія Клюєва та Анатолія Шарія, проти яких протестували люди.
- Підстави для цього, зокрема, надали правоохоронці: Служба безпеки України за запитом Парубія перевірила, чи перебували Андрій Клюєв, Анатолій Шарій та Ренат Кузьмін в Україні останні 5 років, що є умовою участі у виборах. Свої висновки СБУ надала ЦВК.