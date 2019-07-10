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Кузьмін програв суд Парубію

Середа, 10 липня 2019, 10:31

Окружний адміністративний суд Києва відмовив знятому з виборів екс-заступнику генпрокурора Ренату Кузьміну, який вимагав визнати протиправними дії кандидата у народні депутати і спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це повідомляє прес-служба судової влади.

"Суд відмовив у задоволенні позову, мотивувавши своє рішення тим, що оскаржувані дії є діями відповідача як Голови Верховної Ради України під час проведення пленарного засідання, а не як кандидата у народні депутати", – ідеться у повідомленні.

"Вказані заяви Парубія як Голови ВРУ не є формою політичної агітації, а його повідомлення не висвітлює діяльності відповідача, як кандидата у народні депутати", – пояснили в суді.

Також зазначається, що спір між Парубієм і Кузьміним стосується виборчого процесу, тому заяву розглянули протягом двох днів після надходження.

Нагадаємо:

  • Парубій звернувся до Служби безпеки, Генпрокуратури, Державної прикордонної служби з вимогою надати відомості щодо проживання Кузьміна протягом останніх 5 років на території України та перетину ним кордону. Кузьмін оскаржив звернення Парубія.
  • 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна кандидатом в нардепи.
  • Уже 5 липня ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом в депутати Рената Кузьміна, як до цього скасувала реєстрацію одіозних Андрія Клюєва та Анатолія Шарія, проти яких протестували люди.
  • Підстави для цього, зокрема, надали правоохоронці: Служба безпеки України за запитом Парубія перевірила, чи перебували Андрій Клюєв, Анатолій Шарій та Ренат Кузьмін в Україні останні 5 років, що є умовою участі у виборах. Свої висновки СБУ надала ЦВК.

Українська правда

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Теми: судКузьмінПарубійвибори
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