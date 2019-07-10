Кузьмин проиграл суд Парубию

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Среда, 10 июля 2019, 10:31

Окружной административный суд Киева отказал снятому с выборов экс-заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину, который требовал признать противоправными действия кандидата в народные депутаты и спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Об этом сообщает пресс-служба судебной власти.

"Суд отказал в удовлетворении иска, мотивировав свое решение тем, что оспариваемые действия являются действиями ответчика как председателя Верховной Рады в ходе проведения пленарного заседания, а не как кандидата в народные депутаты", - говорится в сообщении.

"Указанные заявления Парубия как председателя ВРУ не являются формой политической агитации, а его сообщение не освещает деятельности ответчика как кандидата в народные депутаты", - пояснили в суде.

Также отмечается, что спор между Парубием и Кузьминым касается избирательного процесса, поэтому суд рассмотрел заявление в течение двух дней после поступления.

Напомним:

  • Парубий обратился в Службу безопасности, Генпрокуратуру, Госпогранслужбу с требованием предоставить сведения о проживании Кузьмина в течение последних 5 лет на территории Украины и пересечения им границы. Кузьмин обжаловал обращение Парубия.
  • 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Кузьмина кандидатом в нардепы.
  • Уже 5 июля ЦИК отменила регистрацию кандидатом в депутаты Рената Кузьмина, как до того отменила регистрацию одиозных Андрея Клюева и Анатолия Шария, против которых протестовали люди.
  • Основания для этого, в частности, дали правоохранители: Служба безопасности Украины по запросу Парубия проверила, находились ли Андрей Клюев, Анатолий Шарий и Ренат Кузьмин в Украине последние 5 лет, что является условием участия в выборах. Свои выводы СБУ предоставила ЦИК.

Украинская правда

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Темы: суд Кузьмин Парубий виборы


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