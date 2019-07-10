Кузьмин проиграл суд Парубию

Окружной административный суд Киева отказал снятому с выборов экс-заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину, который требовал признать противоправными действия кандидата в народные депутаты и спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Об этом сообщает пресс-служба судебной власти.

"Суд отказал в удовлетворении иска, мотивировав свое решение тем, что оспариваемые действия являются действиями ответчика как председателя Верховной Рады в ходе проведения пленарного заседания, а не как кандидата в народные депутаты", - говорится в сообщении.

"Указанные заявления Парубия как председателя ВРУ не являются формой политической агитации, а его сообщение не освещает деятельности ответчика как кандидата в народные депутаты", - пояснили в суде.

Также отмечается, что спор между Парубием и Кузьминым касается избирательного процесса, поэтому суд рассмотрел заявление в течение двух дней после поступления.

Напомним: