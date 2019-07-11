Глава МінТОТ заявив, що виплачувати пенсії в ОРДЛО наразі неможливо

Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш заявив, що наразі неможливо виплачувати пенсії українцям, які проживають на окупованих територіях Донбасу.

Про це він сказав в ефірі проекту "Радіо Свобода" "Радіо Донбас.Реалії".

"Це неможливо. Банків немає. Банки відновити неможливо. Безпека не може бути забезпечена. Вимоги щодо протидії відмиванню грошей забезпечити неможливо. Тому є тільки одна схема. Як і зараз, отримувати пенсію на картки, видані Ощадбанком України", - підкреслив Черниш.

За його словами, питання виплати пенсій жителям ОРДЛО пов’язане не тільки з банківською системою, а й зі сплатою податків.

"Пенсійний фонд не просто наповнюється з повітря. Ви ж знаєте, що "віджали" підприємства, які до останнього моменту ще й платили податки. Підприємства, які там працювали, до останнього дня платили податки в бюджет України", - додав міністр.

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