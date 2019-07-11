Глава МінТОТ заявив, що виплачувати пенсії в ОРДЛО наразі неможливо
Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш заявив, що наразі неможливо виплачувати пенсії українцям, які проживають на окупованих територіях Донбасу.
Про це він сказав в ефірі проекту "Радіо Свобода" "Радіо Донбас.Реалії".
"Це неможливо. Банків немає. Банки відновити неможливо. Безпека не може бути забезпечена. Вимоги щодо протидії відмиванню грошей забезпечити неможливо. Тому є тільки одна схема. Як і зараз, отримувати пенсію на картки, видані Ощадбанком України", - підкреслив Черниш.
За його словами, питання виплати пенсій жителям ОРДЛО пов’язане не тільки з банківською системою, а й зі сплатою податків.
"Пенсійний фонд не просто наповнюється з повітря. Ви ж знаєте, що "віджали" підприємства, які до останнього моменту ще й платили податки. Підприємства, які там працювали, до останнього дня платили податки в бюджет України", - додав міністр.
Нагадаємо:
- 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
- У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".
- Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні після виборів.
- Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Росія роздаватиме громадянство жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей у три етапи, і що окупанти вже склали списки на отримання паспортів РФ.
- Заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що в України не буде проблем, аби отримати списки громадян, які отримають російські паспорти.
- Громадян України, які проживають на окупованій території Донбасу і отримають паспорти Російської Федерації, хочуть позбавити українських пенсій та соцвиплат.
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