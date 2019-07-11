Глава МинВОТ заявил, что выплачивать пенсии в ОРДЛО пока невозможно

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что пока невозможно выплачивать пенсии украинцам, проживающим на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом он сказал в эфире проекта "Радио Свобода" "Радио Донбас.Реалии".

"Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно. Поэтому есть только одна схема. Как и сейчас, получать пенсию на карточки, выданные Ощадбанком Украины", - подчеркнул Черныш.

По его словам, вопрос выплаты пенсий жителям ОРДЛО связан не только с банковской системой, но и с уплатой налогов.

"Пенсионный фонд не просто наполняется из воздуха. Вы же знаете, что "отжали" предприятия, которые до последнего момента еще и платили налоги. Предприятия, которые там работали, до последнего дня платили налоги в бюджет Украины", - добавил министр.

Напомним: