Глава МинВОТ заявил, что выплачивать пенсии в ОРДЛО пока невозможно
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что пока невозможно выплачивать пенсии украинцам, проживающим на оккупированных территориях Донбасса.
Об этом он сказал в эфире проекта "Радио Свобода" "Радио Донбас.Реалии".
"Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно. Поэтому есть только одна схема. Как и сейчас, получать пенсию на карточки, выданные Ощадбанком Украины", - подчеркнул Черныш.
По его словам, вопрос выплаты пенсий жителям ОРДЛО связан не только с банковской системой, но и с уплатой налогов.
"Пенсионный фонд не просто наполняется из воздуха. Вы же знаете, что "отжали" предприятия, которые до последнего момента еще и платили налоги. Предприятия, которые там работали, до последнего дня платили налоги в бюджет Украины", - добавил министр.
Напомним:
- 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
- В Пенсионном фонде РФ заявили, что жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина".
- Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в после выборов.
- Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Россия будет раздавать гражданство жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в три этапа, и что оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ.
- Заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак заявил, что в Украины не будет проблем, чтобы получить списки граждан, которые получат российские паспорта.
- Граждан Украины, которые живут на оккупированной территории Донбасса и получат паспорта Российской Федерации, хотят лишить украинских пенсий и соцвыплат.
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