В Харькове восстановили скандальный памятник Жукову

В Харькове вернули на место памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес в Facebook.

"Как и обещал – сегодня вернули на место", - написал городской председатель и выложил фото восстановленного памятника.

Мнение комментаторов по этому вопросу разделилось. Одни приветствовали такое решение власти, другие недоумевали, зачем вернули запрещённый законом памятник.

Также юзеры отмечали, что лучше бы Кернес выделил деньги на ремонт жилищного фонда или навел порядок в транспортной отрасли.

Напомним: