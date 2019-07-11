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Путін відповів Зеленському щодо зустрічі у Мінську

Четвер, 11 липня 2019, 16:15
Путін відповів Зеленському щодо зустрічі у Мінську

Президент Росії Володимир Путін відреагував на пропозицію українського президента Володимира Зеленського зустрітися в Мінську разом з президентами США, Франції і прем'єром Британії і каже, що готовий, але є кілька нюансів.

Реакцію президента Росії оприлюднило російське видання ТАСС.

"Ми ніколи не відмовлялися від жодного із запропонованих форматів, в тому числі від розширення нормандського формату", - заявив Путін.

За його словами, є кілька нюансів, які потрібно врахувати при підготовці такої зустрічі.

"По-перше, цей нормандський формат і зустріч на вищому рівні повинні бути добре підготовлені. 

По-друге, більш-менш про щось можна буде говорити після остаточного формування нового уряду України і проведення виборів до парламенту країни.

По-третє, я не знаю, як реагують інші учасники запропонованого формату", - додав він.

Нагадаємо: 

  • 8 липня Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Мінську і говорити безпосередньо, за участі президента США Дональда Трампа, прем'єра Великої Британії Терези Мей, канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона.
  • Про це президент заявив після того, як в телеефірі з'явився анонс телемосту "Треба поговорити" російського пропагандистського каналу "Росія 24" і телеканалу NewsOne, який входить в медіа-групу кума Путіна Віктора Медведчука.
  • 8 липня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розгляне пропозицію президента України про зустріч у Мінську разом з президентом Росії Володимиром Путіним за участю президентів США і Франції і прем'єра Великої Британії Терези Мей.

Теми: ЗеленськийПутінСШАВелика Британіянормандський формат
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