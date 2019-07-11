Путин ответил Зеленскому относительно встречи в Минске
Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение украинского президента Владимира Зеленского о встрече в Минске вместе с президентами США, Франции и премьером Британии и говорит, что готов встретиться, но есть несколько нюансов.
Реакцию российского президента обнародовало российское издание ТАСС.
"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата", - заявил Путин.
По его словам, есть несколько нюансов, которые должны учесть при подготовке такого рода встречи.
"Во-первых, этот нормандский формат и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены.
Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны.
В третьих, я не знаю, как реагируют другие участники предложенного формата", - добавил он.
Напомним:
- 8 июля Владимир Зеленский предложил встретится в Минске и говорить напрямую с Путиным, президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мей, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном.
- Об этом президент заявил после того, как в телеэфире появился анонс телемоста "Надо поговорить" российского пропагандистского канала "Россия 24" и телеканала NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
- 8 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит предложение президента Украины о встрече в Минске вместе с президентом России Владимиром Путиным с участием президентов США и Франции и премьера Великобритании Терезы Мэй.
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