Путин ответил Зеленскому относительно встречи в Минске

Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение украинского президента Владимира Зеленского о встрече в Минске вместе с президентами США, Франции и премьером Британии и говорит, что готов встретиться, но есть несколько нюансов.

Реакцию российского президента обнародовало российское издание ТАСС.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата", - заявил Путин.

По его словам, есть несколько нюансов, которые должны учесть при подготовке такого рода встречи.

"Во-первых, этот нормандский формат и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены.

Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны.

В третьих, я не знаю, как реагируют другие участники предложенного формата", - добавил он.

Напомним: