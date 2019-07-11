Новини 10 липня: Зеленський і Путін, відкриті списки, люстрація і кастрація

Рада ухвалила Виборчий кодекс із відкритими списками, Зеленський поговорив з Путіним, люстрація Порошенка та закон, що передбачає кастрацію для педофілів — новини, які були актуальні 10 липня.



Про відкриті списки



Верховна Рада ухвалила у другому читанні проект Виборчого кодексу, який передбачає відкриті списки. Тепер парламентські вибори, які відбудуться у 2024 році, будуть проходити виключно за відкритими списками.



Про розмову Зеленського з Путіним



Президент Володимир Зеленський вперше провів телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. "Обговорювалися питання врегулювання на південному сході України і спільної роботи по поверненню утримуваних з обох сторін осіб. Досягнута домовленість про продовження цієї роботи на рівні експертів", - сказав речник Путіна Пєсков. В Зеленського поки не коментують.



Про люстрацію



Президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки, зокрема екс-президента Петра Порошенка, голову Верховної Ради та Генпрокура.

Про кастрацію



Рада прийняла новий законопроект, який передбачає примусову хімічну кастрацію для педофілів, внесення їх до відкритого реєстру, до 15 років позбавлення волі та пожиттєвий адміністративний нагляд після звільнення з в’язниці.



Про інші важливі новини

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який підтвердив йому чутки про розділення повноважень мера столиці і очільника Київської міської державної адміністрації.

Мер Києва зазначив, що у розмові з Зеленським наголосив на тому, що позбавлення обраного мера виконавчих повноважень — це повернення методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування.



Суд Європейського Союзу виніс рішення щодо скасування санкцій ЄС за позовами Віктора Януковича, Олександра Януковича, Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора Пшонки, Артема Пшонки та Андрія Клюєв.



Міністр закордонних справ Павло Клімкін не йде на вибори з партіями екс-президента Петра Порошенка чи співака Святослава Вакарчука, бо не довіряє цим командам повністю. Міністр МЗС відзначив, що хоче будувати свою "нелідерську команду".



На Закарпатті невідомі стріляли в офіцера поліції та поранили перехожу жінку. Це була спланована акція та спроба зупинити боротьбу з контрабандою",— зазначив міністр внутрішніх справ Аваков. Він зазначив, що контрабандисти намагаються також втручатися у вибори в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях.