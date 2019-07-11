Новости 10 июля: Зеленский и Путин, избирательные списки, люстрация и кастрация
Рада приняла Избирательный кодекс с открытыми списками, Зеленский поговорил с Путиным, люстрация Порошенко и закон, предусматривающий кастрацию для педофилов — новости, которые были актуальны 10 июля.
Об открытых списках
Верховная Рада приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки. Теперь парламентские выборы, которые состоятся в 2024 году, будут проходить исключительно по открытым спискам.
О разговоре Зеленского с Путиным
Президент Владимир Зеленский впервые провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению находящихся с обеих сторон человек. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - сказал представитель Путина Песков. В Зеленского пока не комментируют.
О люстрации
Президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию, всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы, в частности экс-президента Петра Порошенко, председателя Верховной Рады и генпрокурора.
О кастрации
Рада приняла новый законопроект, который предусматривает принудительную химическую кастрацию для педофилов, внесение их в открытый реестр, до 15 лет лишения свободы и пожизненный административный надзор после освобождения из тюрьмы.
О других важных новостях
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что встретился с президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил ему слухи о разделении полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации.
Мэр Киева отметил, что в разговоре с Зеленским отметил, что лишение избранного мэра исполнительных полномочий — это возвращение методов Януковича и лишение Киева самоуправления.
Суд Европейского Союза вынес решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.
Министр иностранных дел Павел Климкин не идет на выборы с партиями экс-президента Петра Порошенко или певца Святослава Вакарчука, потому что не доверяет этим командам полностью. Глава МИД отметил, что хочет строить свою "нелидерскую команду".
На Закарпатье неизвестные стреляли в офицера полиции и ранили прохожую женщину. Это была спланированная акция и попытка остановить борьбу с контрабандой", — отметил министр внутренних дел Аваков. Он отметил, что контрабандисты пытаются также вмешиваться в выборы в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской области.