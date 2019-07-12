Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін пожартував про "люстрацію" від Зеленського: залишаться дві людини

П'ятниця, 12 липня 2019, 16:26

Джерело: Twitter Павла Клімкіна

Міністр закордонних справ Павло Клімкін відреагував на пропозицію президента Володимира Зеленського люструвати  всіх посадовців 2014-2019 років, враховуючи виборні посади.

Пряма мова: "В разі ухвалення нового закону про люстрацію в українській політиці залишаться, в основному, дві людини – Зеленський та Медведчук. У когось є сумніви, що буде далі?"

Деталі: 11 липня Рада вдруге не змогла звільнити Клімкіна. У кінці червня Зеленський звинуватив МЗС та особисто Клімкіна у тому, що міністерство не комунікує із ним у питаннях міжнародної політики.

Що було раніше: 11 липня Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук сказав, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Зеленського.

Зокрема, проект люстраційного закону, який запропонував Зеленський, має обмежити право чиновників 2014-2019 років обіймати навіть виборні посади чи бути адвокатами.

Читайте також: Зеленський розкритикував МЗС: я дізнаюсь про наші міжнародні кроки з інтернету

Клімкін пояснив, чому не погодив із Зеленським ноту Росії

Історія питання:

  • 12 липня на сайті Верховної Ради був опублікований текст законопроекту про люстрацію, анонсований напередодні Зеленським.
  • 12 липня спікер Верховної Ради Андрій Парубій урочисто закрив десяту сесію парламенту. Нинішній склад парламенту вже не розгляне законопроект про люстрацію, президент матиме знову вносити його з початком роботи нового складу Ради. 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: КлімкінЗеленськийлюстраціяМедведчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Клімкін
Клімкін допустив блискавичний вступ України до НАТО після завершення війни
Клімкін розказав про обіцянки Байдена, коли Росія прийшла забрати Крим
Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили "платформу", щоб подолати кризи в Україні
Останні новини
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
Усі новини...
Реклама: