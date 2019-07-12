Клімкін пожартував про "люстрацію" від Зеленського: залишаться дві людини

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П'ятниця, 12 липня 2019, 16:26

Джерело: Twitter Павла Клімкіна

Міністр закордонних справ Павло Клімкін відреагував на пропозицію президента Володимира Зеленського люструвати  всіх посадовців 2014-2019 років, враховуючи виборні посади.

Пряма мова: "В разі ухвалення нового закону про люстрацію в українській політиці залишаться, в основному, дві людини – Зеленський та Медведчук. У когось є сумніви, що буде далі?"

Деталі: 11 липня Рада вдруге не змогла звільнити Клімкіна. У кінці червня Зеленський звинуватив МЗС та особисто Клімкіна у тому, що міністерство не комунікує із ним у питаннях міжнародної політики.

Що було раніше: 11 липня Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук сказав, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Зеленського.

Зокрема, проект люстраційного закону, який запропонував Зеленський, має обмежити право чиновників 2014-2019 років обіймати навіть виборні посади чи бути адвокатами.

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Клімкін пояснив, чому не погодив із Зеленським ноту Росії

Історія питання:

  • 12 липня на сайті Верховної Ради був опублікований текст законопроекту про люстрацію, анонсований напередодні Зеленським.
  • 12 липня спікер Верховної Ради Андрій Парубій урочисто закрив десяту сесію парламенту. Нинішній склад парламенту вже не розгляне законопроект про люстрацію, президент матиме знову вносити його з початком роботи нового складу Ради. 

Українська правда

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Теми: Клімкін Зеленський люстрація Медведчук


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