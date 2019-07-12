Клімкін пожартував про "люстрацію" від Зеленського: залишаться дві людини
Джерело: Twitter Павла Клімкіна
Міністр закордонних справ Павло Клімкін відреагував на пропозицію президента Володимира Зеленського люструвати всіх посадовців 2014-2019 років, враховуючи виборні посади.
Пряма мова: "В разі ухвалення нового закону про люстрацію в українській політиці залишаться, в основному, дві людини – Зеленський та Медведчук. У когось є сумніви, що буде далі?"
Деталі: 11 липня Рада вдруге не змогла звільнити Клімкіна. У кінці червня Зеленський звинуватив МЗС та особисто Клімкіна у тому, що міністерство не комунікує із ним у питаннях міжнародної політики.
Що було раніше: 11 липня Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.
Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук сказав, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Зеленського.
Зокрема, проект люстраційного закону, який запропонував Зеленський, має обмежити право чиновників 2014-2019 років обіймати навіть виборні посади чи бути адвокатами.
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Клімкін пояснив, чому не погодив із Зеленським ноту Росії
Історія питання:
- 12 липня на сайті Верховної Ради був опублікований текст законопроекту про люстрацію, анонсований напередодні Зеленським.
- 12 липня спікер Верховної Ради Андрій Парубій урочисто закрив десяту сесію парламенту. Нинішній склад парламенту вже не розгляне законопроект про люстрацію, президент матиме знову вносити його з початком роботи нового складу Ради.