Климкин пошутил о "люстрации" от Зеленского: останутся два человека

Источник: Twitter Павла Климкина

Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на предложение президента Владимира Зеленского люстрировать всех должностных лиц 2014-2019 годов, учитывая выборные должности.

Прямая речь: "В случае принятия нового закона о люстрации в украинской политике останутся, в основном, два человека - Зеленский и Медведчук. У кого-то есть сомнения, что будет дальше?"

Детали: 11 июля Рада во второй раз не смогла уволить Климкина. В конце июня Зеленский обвинил МИД и лично Климкин в том, что министерство не коммуницирует с ним в вопросах международной политики.

Что было раньше: 11 июля Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук сказал, что массовая люстрация чиновников времен президентства Петра Порошенко затронет также и команду Зеленского.

В частности, проект люстрационного закона, который предложил Зеленский, должен ограничить право чиновников 2014-2019 годов занимать даже выборные должности или быть адвокатами.

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