У Харкові пройшла акція протесту біля відновленого пам'ятника Жукову
Більше сотні харків'ян та активістів громадських організацій вийшли на акцію протесту під відновлений бюст Жукова з вимогою прибрати його.
Про це повідомляє "Громадське".
Активісти скандували "Ні рекомунізації!", "Маршалу смерті місце кладовищі історії!", "Жуков кат, а не герой!".
«Ні комунізації!» — біля пам'ятника радянського маршала Жукова у Харкові влаштували акцію протесту pic.twitter.com/mXECTy54ZD— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 12 липня 2019 р.
"Бюст захищала колона поліції, біля постаменту також зібралися прихильники Жукова, які сперечалися з учасниками акції. Але мітинг пройшов мирно", - йдеться у повідомленні.
Активісти заявили, що "не піддадуться впливу міського голови Харкова Генадія Кернеса та його провокацій проти націоналістично налаштованих харків’ян" і не будуть знову зносити пам'ятник, але свою позицію продовжать відстоювати.
Нагадаємо:
- Пам’ятник Жукову у Харкові знесли 2 червня під час акції протесту біля Палацу спорту, де в той день проходив з'їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова "Довіряй справам".
- 11 липня пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові повернули на місце.
- Мер Харкова Геннадій Кернес запевнив, що пам'ятник Жукову за його допомогою та фонду партії екс-регіонала Віталія Хомутинніка "Відродження" буде відновлено якнайшвидше.
- У 2016 році в рамках виконання закону про декомунізацію проспект Маршала Жукова у Харкові перейменували на проспект Петра Григоренка.
- 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради зареєстрували електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я маршала Жукова.
- Мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку петицій і закликав їх підтримати і місцевих жителів.
- Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович нагадав, що порушення закону про декомунізацію представником влади карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.
- 19 червня міськрада повернула проспекту Григоренка ім’я Жукова.
- Того ж дня із позовом до Харківського окружного адмінсуду звернувся представник нардепа Андрія Білецького, який просить скасувати рішення міськради. Із заявою до поліції після рішення міськради звернувся депутат міської ради Ігор Черняк.
- 20 червня Нацполіція Харківщини відкрила кримінальне провадження стосовно рішення депутатів Харківської міськради повернути проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.