У Харкові пройшла акція протесту біля відновленого пам'ятника Жукову

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Субота, 13 липня 2019, 00:46

Більше сотні харків'ян та активістів громадських організацій вийшли на акцію протесту під відновлений бюст Жукова з вимогою прибрати його.

Про це повідомляє "Громадське".

Активісти скандували "Ні рекомунізації!", "Маршалу смерті місце кладовищі історії!", "Жуков кат, а не герой!".

"Бюст захищала колона поліції, біля постаменту також зібралися прихильники Жукова, які сперечалися з учасниками акції. Але мітинг пройшов мирно", - йдеться у повідомленні.

Активісти заявили, що "не піддадуться впливу міського голови Харкова Генадія Кернеса та його провокацій проти націоналістично налаштованих харків’ян" і не будуть знову зносити пам'ятник, але свою позицію продовжать відстоювати.

Нагадаємо:

  • Пам’ятник Жукову у Харкові знесли 2 червня під час акції протесту біля Палацу спорту, де в той день проходив з'їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова "Довіряй справам".
  • 11 липня пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові повернули на місце.
  • Мер Харкова Геннадій Кернес запевнив, що пам'ятник Жукову за його допомогою та фонду партії екс-регіонала Віталія Хомутинніка "Відродження" буде відновлено якнайшвидше.
  • У 2016 році в рамках виконання закону про декомунізацію проспект Маршала Жукова у Харкові перейменували на проспект Петра Григоренка.
  • 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради зареєстрували електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я маршала Жукова.
  • Мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку петицій і закликав їх підтримати і місцевих жителів.
  • Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович нагадав, що порушення закону про декомунізацію представником влади карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.
  • 19 червня міськрада повернула проспекту Григоренка ім’я Жукова.
  • Того ж дня із позовом до Харківського окружного адмінсуду звернувся представник нардепа Андрія Білецького, який просить скасувати рішення міськради. Із заявою до поліції після рішення міськради звернувся депутат міської ради Ігор Черняк.
  • 20 червня Нацполіція Харківщини відкрила кримінальне провадження стосовно рішення депутатів Харківської міськради повернути проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. 

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Теми: Харків акції


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