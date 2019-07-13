У Харкові пройшла акція протесту біля відновленого пам'ятника Жукову

Більше сотні харків'ян та активістів громадських організацій вийшли на акцію протесту під відновлений бюст Жукова з вимогою прибрати його.

Про це повідомляє "Громадське".

Активісти скандували "Ні рекомунізації!", "Маршалу смерті місце кладовищі історії!", "Жуков кат, а не герой!".

«Ні комунізації!» — біля пам'ятника радянського маршала Жукова у Харкові влаштували акцію протесту pic.twitter.com/mXECTy54ZD — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 12 липня 2019 р.

"Бюст захищала колона поліції, біля постаменту також зібралися прихильники Жукова, які сперечалися з учасниками акції. Але мітинг пройшов мирно", - йдеться у повідомленні.