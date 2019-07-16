Оточення Зеленського тримає його у "футлярі" – джерело

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Вівторок, 16 липня 2019, 10:30

В уряді заявляють що найближче оточення президента Володимира Зеленського тримає його у такому собі "футлярі", намагаючись не допустити прямої комунікації глави держави з "зовнішнім світом".  

Про це йдеться у статті "Української правди" "Держава у смартфоні Андрія Богдана".

"В АП є кілька груп впливу. Вони різні, але роблять приблизно те саме – намагаються відрізати Зеленського від зовнішнього світу, не допустити прямої комунікації з президентом в обхід них. Якщо образно, то Богдан-Шефір-інші – вони намагаються тримати Зеленського у зручному для нього футлярі, між своїми", – розповів не під запис один із ще чинних міністрів, який намагався пробитись через стінки "футляру".

Відзначається, що наразі у команді Зеленського фактично усю комунікацію і всі сфери діяльності президента контролює глава ОПУ Андрій Богдан. 

Яскравим прикладом відсутності комунікації президента і цілого відомства, яке концептуально входить у сферу його відповідальності, став скандал із нотою українського МЗС, яку відправили без погодження із Зеленським.

Президент обурювався на прес-конференції, що дізнався про документ з "Української правди", а не з розмови з міністром. 

При цьому, за даними джерел УП у МЗС, за кілька тижнів до того Клімкін багаторазово намагався добитися зустрічі з президентом і навіть телефонував на приймальню, що вважається не найпрестижнішим заняттям у колі топ-посадовців.

"Перед візитами Зеленського у Францію та Німеччину Клімкін телефонував у приймальню, сидів на слухавці. Але від моменту інавгурації Зеленський жодного разу так і не прийняв міністра", – розповів співрозмовник УП.

Наразі невідомо, чи знав про цей дзвінок Зеленський, чи ні.

Нагадаємо:

  • 27 червня Зеленський висловив обурення з приводу дій Клімкіна, який, не порадившись з главою держави, відповів на ноту Росії щодо полонених моряків.
  • Президент сказав, зокрема, що дізнається інформацію про міжнародні кроки України з інтернету, а точніше, з "Української правди", і що він не бачив відповідь на російську ноту.
  • Міністр закордонних справ Павло Клімкін на це заявив, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.
  • 1 липня президент Володимир Зеленський спрямував прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману листа щодо розгляду питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна.
  • Того ж дня Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді і йде у "політичну відпустку".
  • 11 липня парламент вдруге не зміг звільнити Клімкіна і не призначив на цю посаду зовнішньополітичного радника президента Вадима Пристайка.

Українська правда

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Теми: Зеленський Клімкін Богдан


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