Порошенка викличуть на допит повторно – Труба

Джерело: директор ДБР Роман Труба на брифінгу.

Колишнього президента Петра Порошенка повторно викличуть на допит до Державного бюро розслідувань як свідка у справі щодо заводу "Кузня на Рибальському".

Пряма мова: "Оскільки Петро Порошенко сьогодні не з'явився на допит, він буде повторно викликаний для проведення слідчих дій.

Я розраховую, що він прийде і надасть повністю показання і матеріали, якими він володіє, щоб слідчі встановили істину.

...Наступний виклик відбудеться після 21 липня".

Деталі: Труба наголосив, що у справі щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському" не було оголошено підозр: "Усі учасники цього кримінального провадження перебувають у рівних умовах".

"Сам Петро Порошенко повинен бути зацікавлений у тому, щоб дати показання" – додав керівник ДБР.

Що було раніше: Колишній президент і кандидат у народні депутати Петро Порошенко через адвоката повідомив ДБР, що не прийде на допит 17 липня і буде доступний після 21 липня, бо зайнятий через парламентські вибори.

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