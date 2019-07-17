Порошенка викличуть на допит повторно – Труба
Джерело: директор ДБР Роман Труба на брифінгу.
Колишнього президента Петра Порошенка повторно викличуть на допит до Державного бюро розслідувань як свідка у справі щодо заводу "Кузня на Рибальському".
Пряма мова: "Оскільки Петро Порошенко сьогодні не з'явився на допит, він буде повторно викликаний для проведення слідчих дій.
Я розраховую, що він прийде і надасть повністю показання і матеріали, якими він володіє, щоб слідчі встановили істину.
...Наступний виклик відбудеться після 21 липня".
Деталі: Труба наголосив, що у справі щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському" не було оголошено підозр: "Усі учасники цього кримінального провадження перебувають у рівних умовах".
"Сам Петро Порошенко повинен бути зацікавлений у тому, щоб дати показання" – додав керівник ДБР.
Що було раніше: Колишній президент і кандидат у народні депутати Петро Порошенко через адвоката повідомив ДБР, що не прийде на допит 17 липня і буде доступний після 21 липня, бо зайнятий через парламентські вибори.
Історія питання:
- Державне бюро розслідувань викликало Петра Порошенка на допит на 17 липня, 09:30. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
- Порошенка кличуть до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському" (№62019000000000713).
- Партія "Європейська солідарність", як і адвокат екс-президента, заявляла, що Порошенко повістку на допит особисто не отримував, а прийти до ДБР зможе з 22 липня.
- 15 липня директор ДБР Роман Труба заявив, що прихильники Порошенка увірвалися в будівлю бюро, щоб вплинути на цю справу.
- Він також обурився, що в Державному бюро розслідувань стався витік інформації у справі, в якій фігурує Порошенко.
- 16 липня партія "ЄС" повідомила, що 17 липня команда "Європейської солідарності" на чолі з Петром Порошенком вирушає до Страсбургу для проведення "стратегічних переговорів із європейськими партнерами".