Адвокат про можливий обмін українських моряків: Як у кіно не буде
Координатор групи захисників українських моряків Микола Полозов каже, що наразі про обмін українських моряків не йдеться, але є кілька варіантів звільнення.
Про це він сказав у коментарі "Громадському".
"Обміни, як такі, взагалі не передбачені. Нікого, як у фільмі на мосту, міняти не будуть. Можливі взаємні звільнення за різних процесуальних підстав з одного і з іншого боків. Є кілька процесуальних варіантів звільнення, які можна реалізувати в один день", – сказав адвокат.
"Список обміну – це спрощене найменування переліку ув'язнених в обох країнах. Кожного звільнятимуть з кожного боку за індивідуальними схемами. Оскільки у всіх різні стадії, різні органи і т.д.", – додав Полозов.
За його словами, технічних та юридичних перешкод немає, потрібна тільки політична воля. На думку адвоката, це питання не буде вирішене до парламентських виборів в Україні. Він наголосив, що Росія прагне контролювати ситуацію.
"Що стосується сьогоднішнього суду, то влада РФ намагається залишити собі місце для політичного маневру і контролю ситуації, оскільки якщо остаточне політичне рішення не було б прийняте до 24 липня, моряків довелося б звільнити з-під варти у зв'язку із закінченням терміну. А якщо не домовляться до цього часу? Всього тиждень залишається. Тому і продовжують, щоб тримати все під контролем", – прокоментував він продовження арешту українським морякам.
Нагадаємо:
- Після першої телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним активізувалися розмови навколо можливого обміну українських військовополонених моряків.
- Відбулося кілька зустрічей омбудсменів України та РФ, в рамках яких сторони обмінялися списками утримуваних осіб.
- 15 липня заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих в районі Керченської протоки українських моряків.
- Водночас 17 липня прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не веде переговори з Україною про обмін.
- Російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя, в листопаді 2018 року.
- Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
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