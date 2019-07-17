Адвокат про можливий обмін українських моряків: Як у кіно не буде

Координатор групи захисників українських моряків Микола Полозов каже, що наразі про обмін українських моряків не йдеться, але є кілька варіантів звільнення.

Про це він сказав у коментарі "Громадському".

"Обміни, як такі, взагалі не передбачені. Нікого, як у фільмі на мосту, міняти не будуть. Можливі взаємні звільнення за різних процесуальних підстав з одного і з іншого боків. Є кілька процесуальних варіантів звільнення, які можна реалізувати в один день", – сказав адвокат.

"Список обміну – це спрощене найменування переліку ув'язнених в обох країнах. Кожного звільнятимуть з кожного боку за індивідуальними схемами. Оскільки у всіх різні стадії, різні органи і т.д.", – додав Полозов.

За його словами, технічних та юридичних перешкод немає, потрібна тільки політична воля. На думку адвоката, це питання не буде вирішене до парламентських виборів в Україні. Він наголосив, що Росія прагне контролювати ситуацію.

"Що стосується сьогоднішнього суду, то влада РФ намагається залишити собі місце для політичного маневру і контролю ситуації, оскільки якщо остаточне політичне рішення не було б прийняте до 24 липня, моряків довелося б звільнити з-під варти у зв'язку із закінченням терміну. А якщо не домовляться до цього часу? Всього тиждень залишається. Тому і продовжують, щоб тримати все під контролем", – прокоментував він продовження арешту українським морякам.

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