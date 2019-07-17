Адвокат о возможном обмене украинских моряков: Как в кино не будет
Координатор группы защитников украинских моряков Николай Полозов говорит, что сейчас об обмене украинских моряков речь не идет, но есть несколько вариантов освобождения.
Об этом он сказал в комментарии "Громадському".
"Обмены, как таковые, вообще не предусмотрены. Никого, как в фильме на мосту, менять не будут. Возможны взаимные освобождения при различных процессуальных оснований с одной и с другой стороны. Есть несколько процессуальных вариантов освобождения, которые можно реализовать в один день", – сказал адвокат.
"Список обмена – это упрощенное наименование перечня заключенных в обеих странах. Каждого будут освобождать с каждой стороны по индивидуальным схемам. Поскольку у всех разные стадии, различные органы и т.д.", – добавил Полозов.
По его словам, технических и юридических препятствий нет, нужна только политическая воля. По мнению адвоката, этот вопрос не будет решен до парламентских выборов в Украине. Он отметил, что Россия стремится контролировать ситуацию.
"Что касается сегодняшнего суда, то власти РФ пытаются оставить себе место для политического маневра и контроля ситуации, поскольку если окончательное политическое решение не было бы принято до 24 июля, моряков пришлось бы освободить из-под стражи в связи с истечением срока… Продолжают, чтобы держать все под контролем", - прокомментировал он продление ареста украинским морякам.
Напомним:
- После первого телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным активизировались разговоры вокруг возможного обмена украинских военнопленных моряков.
- Состоялось несколько встреч омбудсменов Украины и РФ, в рамках которых стороны обменялись списками удерживаемых лиц.
- 15 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.
- В то же время 17 июля пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ведет переговоры с Украиной об обмене.
- Российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь, в ноябре 2018 года.
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- Международный трибунал по морскому праву ("ITLOS") приказал немедленно и безусловно освободить три украинские военно-морские суда и 24 членов их экипажей, но РФ отказалась это сделать.