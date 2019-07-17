Адвокат о возможном обмене украинских моряков: Как в кино не будет

Координатор группы защитников украинских моряков Николай Полозов говорит, что сейчас об обмене украинских моряков речь не идет, но есть несколько вариантов освобождения.

Об этом он сказал в комментарии "Громадському".

"Обмены, как таковые, вообще не предусмотрены. Никого, как в фильме на мосту, менять не будут. Возможны взаимные освобождения при различных процессуальных оснований с одной и с другой стороны. Есть несколько процессуальных вариантов освобождения, которые можно реализовать в один день", – сказал адвокат.

"Список обмена – это упрощенное наименование перечня заключенных в обеих странах. Каждого будут освобождать с каждой стороны по индивидуальным схемам. Поскольку у всех разные стадии, различные органы и т.д.", – добавил Полозов.

По его словам, технических и юридических препятствий нет, нужна только политическая воля. По мнению адвоката, этот вопрос не будет решен до парламентских выборов в Украине. Он отметил, что Россия стремится контролировать ситуацию.

"Что касается сегодняшнего суда, то власти РФ пытаются оставить себе место для политического маневра и контроля ситуации, поскольку если окончательное политическое решение не было бы принято до 24 июля, моряков пришлось бы освободить из-под стражи в связи с истечением срока… Продолжают, чтобы держать все под контролем", - прокомментировал он продление ареста украинским морякам.

Напомним: