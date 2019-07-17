Новини 17 липня: Позачергове засідання Ради, конфлікт Гриценка та Смешка

Зеленський попросив Парубія позачергово скликати Верховну Раду, Гриценко пригрозив обламати роги Смешку — новини, які були актуальні 17 липня.

Про позачергове засідання

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроектів.

Пізніше Парубій відповів, що згідно із законом не може скликати позачергове засідання парламенту на прохання Зеленського.

Про конфлікт Гриценка–Смешка

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що "обламає рога" керівнику партії "Сила І Честь" Ігорю Смешку, якщо той буде закривати йому рота. Гриценко стверджує, що в ефірі одного з телеканалів його партієць запитав у представника "Сили і честі" про депутатів Блоку Петра Порошенка, які ввійшли у виборчий список Смешка, а у перерві його охоронець нібито намагався змусити не ставити подібних питань.

У відповідь Смешко закликав Гриценка припинити істерику та "навчитися мудрості у своєї чарівної дружини".

Про телеграм-канал "Української правди"

Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає більше 15 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

Про інші важливі новини

Лефортівський суд Москви задовольнив клопотання слідчих ФСБ і продовжив арешт до осені всім 24-м військовополоненим українським морякам. За словами адвоката Миколи Полозова, всі чотири судових засідання щодо моряків проходили за клопотанням прокурорів в закритому режимі.

Зеленський зажадав, щоб виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав Бонь написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що мінімальна заробітна плата в Україні у 2020 році становитиме 5500 гривень, а середня зарплата у найближчі півтора-два роки – 620 доларів.

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З перших днів липня неофіційним куратором державного енергетичного сектору став донецький бізнесмен Віталій Бєляков, який замінив Віталія Кропачова. Його пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.