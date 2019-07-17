Новости 17 июля: Внеочередное заседание Рады, конфликт Гриценка и Смешка

Зеленский попросил Парубия внеочередно созвать Верховную Раду, Гриценко пригрозил обломать рога Смешку — новости, которые были актуальны 17 июля.

О внеочередном заседании

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента для рассмотрения внесенных в парламент главой государства законопроектов.

Позже Парубий ответил, что по закону не может созвать внеочередное заседание парламента по просьбе Зеленского.

О конфликте Гриценка–Смешка

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что "обломает рога" руководителю партии "Сила и Честь" Игорю Смешко, если тот будет закрывать ему рот. Гриценко утверждает, что в эфире одного из телеканалов его партиец спросил у представителя "Силы и чести" о депутатах Блока Петра Порошенко, которые вошли в избирательный список Смешко, а в перерыве его охранник якобы пытался заставить не ставить подобных вопросов.

В ответ на это Смешко призвал Гриценка прекратить истерику и "научиться мудрости у своей очаровательной жены".

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 15 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что минимальная заработная плата в Украине в 2020 году составит 5500 гривень, а средняя зарплата в ближайшие полтора-два года - 620 долларов.

Зеленский попросил Верховную Раду 18 июля рассмотреть законопроект, который отложит на 90 дней применения штрафных санкций к тем, кто не успеет в установленный срок растаможить авто на европейских номерах.

С первых дней июля неофициальным куратором государственного энергетического сектора стал донецкий бизнесмен Виталий Беляков, который заменил Виталия Кропачева. Его связывают с олигархом Игорем Коломойским.