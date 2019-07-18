Адвокат: Вирок полоненим морякам можна очікувати восени

Справу українських полонених моряків можуть направити до суду в серпні, а вирок їм можна очікувати уже восени. Вже після цього їх ймовірно звільнять.

Про це заявив адвокат Ілля Новіков, який захищає командира катера "Бердянськ" Романа Мокряка, повідомляє Громадське.

"Серпень — справа в суді, вересень — початок процесу, жовтень, листопад — вирок. Це, звісно, моя прикидка, все може затягнутися, але поки оцінюю терміни так", — сказав він.

Адвокат зазначив, що не розраховує на обмін моряків на головреда "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого звинувачують в Україні у держзраді, але наголосив, що побічно ці процеси можуть впливати одне на одного, оскільки йдуть паралельно в часі.

На думку Новікова, основний сценарій звільнення моряків — після вироку.

"Росія розуміє, що це проблема і її треба вирішувати якнайшвидше. Після Трибуналу вони різко пришвидшили слідство і закінчили його менш ніж за 2 місяці. Так чи інакше моряків скоро віддадуть, але можливо не так швидко, як ми хочемо", — сказав адвокат.

Нагадуємо:

Після першої телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним активізувалися розмови навколо можливого обміну українських військовополонених моряків.

Відбулося кілька зустрічей омбудсменів України та РФ, в рамках яких сторони обмінялися списками утримуваних осіб.

15 липня заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих в районі Керченської протоки українських моряків.

Водночас 17 липня прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не веде переговори з Україною про обмін.

Російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя, в листопаді 2018 року.

Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Міжнародний трибунал з морського права ("ITLOS") наказав негайно і безумовно звільнити три українські військово-морські судна та 24 членів їхніх екіпажів, але РФ відмовилась це зробити.