Адвокат: Приговор пленным морякам можно ожидать осенью

Дело украинских пленных моряков могут направить в суд в августе, а приговор им можно ожидать уже осенью. Уже после этого их вероятно освободят.

Об этом заявил адвокат Илья Новиков, который защищает командира катера "Бердянск" Романа Мокряка, сообщает Громадское.

"Август - дело в суде, сентябрь - начало процесса, октябрь, ноябрь - приговор. Это, конечно, моя прикидка, все может затянуться, но пока оцениваю сроки так", - сказал он.

Адвокат отметил, что не рассчитывает на обмен моряков на главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в Украине в госизмене, но подчеркнул, что косвенно эти процессы могут влиять друг на друга, поскольку идут параллельно во времени.

По мнению Новикова, основной сценарий освобождения моряков - после приговора.

"Россия понимает, что это проблема и ее надо решать как можно быстрее. После Трибунала они резко ускорили следствие и закончили его менее чем за 2 месяца. Так или иначе моряков скоро отдадут, но возможно не так быстро, как мы хотим", - сказал адвокат.

Напомним: