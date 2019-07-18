Адвокат: Приговор пленным морякам можно ожидать осенью
Дело украинских пленных моряков могут направить в суд в августе, а приговор им можно ожидать уже осенью. Уже после этого их вероятно освободят.
Об этом заявил адвокат Илья Новиков, который защищает командира катера "Бердянск" Романа Мокряка, сообщает Громадское.
"Август - дело в суде, сентябрь - начало процесса, октябрь, ноябрь - приговор. Это, конечно, моя прикидка, все может затянуться, но пока оцениваю сроки так", - сказал он.
Адвокат отметил, что не рассчитывает на обмен моряков на главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в Украине в госизмене, но подчеркнул, что косвенно эти процессы могут влиять друг на друга, поскольку идут параллельно во времени.
По мнению Новикова, основной сценарий освобождения моряков - после приговора.
"Россия понимает, что это проблема и ее надо решать как можно быстрее. После Трибунала они резко ускорили следствие и закончили его менее чем за 2 месяца. Так или иначе моряков скоро отдадут, но возможно не так быстро, как мы хотим", - сказал адвокат.
Напомним:
- После первого телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным активизировались разговоры вокруг возможного обмена украинских военнопленных моряков.
- Состоялось несколько встреч омбудсменов Украины и РФ, в рамках которых стороны обменялись списками удерживаемых лиц.
- 15 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.
- В то же время 17 июля пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ведет переговоры с Украиной об обмене.
- Российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь, в ноябре 2018 года.
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- Международный трибунал по морскому праву ("ITLOS") приказал немедленно и безусловно освободить три украинские военно-морские суда и 24 членов их экипажей, но РФ отказалась это сделать.
- Напомним, Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и продлил арест до осени всем 24-м военнопленным украинским морякам на три месяца.