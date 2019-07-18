Берлін чекає від Москви "конструктиву" зі звільненням українських моряків
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас планує порушити на переговорах із російським колегою Сергієм Лавровим питання про звільнення 24 українських моряків і співробітників спецслужб, затриманих у районі Керченської протоки восени 2018 року.
"Я буду говорити з Сергієм Лавровим про те, що ми чекаємо з російської сторони конструктивного вкладу. Це передбачає, окрім іншого, звільнення українських моряків", – сказав він в інтерв'ю агентству "Интерфакс".
Як очікується, Маас і Лавров проведуть переговори в Німеччині у четвер: дипломати зустрінуться "на полях" форуму громадянських суспільств двох країн "Петербурзький діалог". Зустріч пройде у місті Кенігсвінтер неподалік від Бонна.
Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів
Нагадаємо:
- 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї захопили в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя.
- 24 українцям пред'явили звинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування" (ч. 3 ст. 322 КК РФ).
- Арештовані: командири буксира "Яни Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Нікополь" – Богдан Небилиця, бронекатера "Бердянськ" – Роман Мокряк, дивізіону суден забезпечення військово-морської бази "Південь" ВМС України – Володимир Лісовий; співробітники СБУ Андрій Драч та Василь Сорока; члени екіпажів Денис Гриценко, Юрій Без'язичний, В'ячеслав Зінченко, Євген Семидоцький та Андрій Шевченко, Андрій Оприско, Сергій Цибізов, Юрій Будзило, Володимир Терещенко, Віктор Беспальченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чуліб, Владислав Костишин, Сергій Попов, Андрій Артеменко та Андрій Ейдер.
- Усі вони перебувають під арештом у Москві.
- Україна вважає заарештованих моряки військовополоненими і домагається їхнього звільнення.
- Міжнародний трибунал ООН із морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно передати заарештованих моряків, а також кораблі на батьківщину.
- 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив на 3 місяці арешт усім 24 українським морякам попри переговори про обмін.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua