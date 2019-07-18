Берлин ждет от Москвы "конструктива" с освобождением украинских моряков

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен поднять на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос об освобождения 24 украинских моряков и сотрудников спецслужб, задержанных в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

"Я буду говорить с Сергеем Лавровым о том, что мы ждем с российской стороны конструктивного вклада. Это подразумевает, помимо прочего, освобождение украинских моряков", – сказал он в интервью "Интерфаксу".

Как ожидается, Маас и Лавров проведут переговоры в Германии в четверг: дипломаты встретятся "на полях" форума гражданских обществ двух стран "Петербургский диалог". Встреча пройдет в городе Кёнигсвинтер неподалеку от Бонна.

Напомним: