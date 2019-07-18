Берлин ждет от Москвы "конструктива" с освобождением украинских моряков
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен поднять на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос об освобождения 24 украинских моряков и сотрудников спецслужб, задержанных в районе Керченского пролива осенью 2018 года.
"Я буду говорить с Сергеем Лавровым о том, что мы ждем с российской стороны конструктивного вклада. Это подразумевает, помимо прочего, освобождение украинских моряков", – сказал он в интервью "Интерфаксу".
Как ожидается, Маас и Лавров проведут переговоры в Германии в четверг: дипломаты встретятся "на полях" форума гражданских обществ двух стран "Петербургский диалог". Встреча пройдет в городе Кёнигсвинтер неподалеку от Бонна.
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Напомним:
- 25 ноября 2018 года российские пограничники с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.
- 24 украинцам предъявили обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).
- Арестованы: командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" – Богдан Небылица, бронекатера – "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины – Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.
- Все они находятся под арестом в Москве.
- Украина считает арестованных моряки военнопленными и добивается их освобождения.
- Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно передать арестованных моряков, а также корабли на родину.
- 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил на 3 месяца арест всем 24 украинским морякам, несмотря на переговоры об обмене.