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В Конгрес США внесли законопроект про нові санкції щодо Росії

П'ятниця, 19 липня 2019, 03:48
В Конгрес США внесли законопроект про нові санкції щодо Росії

Депутати Конгресу США внесли на розгляд Палати представників проект закону, який передбачає санкції проти Росії за захоплення українських моряків та суден.

Про це йдеться в спільній заяві авторів законопроекту, передає Укрінформ.

"Цей законопроект - потужний меседж українським морякам та їхнім родинам про те, що Сполучені Штати не забувають про їхню героїчну боротьбу на захист демократичного шляху й суверенітету своєї країни. Закликаємо колег підтримати цей аконопроект, а Росію - негайно звільнити українських моряків", - наголошується в заяві.

У проекті закону, співавторами якого виступили депутати від демократичної та республіканської партій, пропонується запровадити санкції проти впливових російських можновладців, допоки не будуть звільнені всі 24 моряки та три захоплені судна.

Члени Конгресу США також закликали міжнародне співтовариство "не стояти осторонь, коли Росія розширює свою агресію в Європі та в усьому світі".

  • Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

    Нагадаємо:

    • 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї захопили в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя.
    • 24 українцям пред'явили звинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування" (ч. 3 ст. 322 КК РФ).
    • Арештовані: командири буксира "Яни Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Нікополь" – Богдан Небилиця, бронекатера "Бердянськ" – Роман Мокряк, дивізіону суден забезпечення військово-морської бази "Південь" ВМС України – Володимир Лісовий; співробітники СБУ Андрій Драч та Василь Сорока; члени екіпажів Денис Гриценко, Юрій Без'язичний, В'ячеслав Зінченко, Євген Семидоцький та Андрій Шевченко, Андрій Оприско, Сергій Цибізов, Юрій Будзило, Володимир Терещенко, Віктор Беспальченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чуліб, Владислав Костишин, Сергій Попов, Андрій Артеменко та Андрій Ейдер.
    • Усі вони перебувають під арештом у Москві.
    • Україна вважає заарештованих моряки військовополоненими і домагається їхнього звільнення.
    • Міжнародний трибунал ООН із морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно передати заарештованих моряків, а також кораблі на батьківщину.
    • 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив на 3 місяці арешт усім 24 українським морякам попри переговори про обмін.



Теми: СШАРосіясанкції
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