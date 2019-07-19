В Конгрес США внесли законопроект про нові санкції щодо Росії

Депутати Конгресу США внесли на розгляд Палати представників проект закону, який передбачає санкції проти Росії за захоплення українських моряків та суден.

Про це йдеться в спільній заяві авторів законопроекту, передає Укрінформ.

"Цей законопроект - потужний меседж українським морякам та їхнім родинам про те, що Сполучені Штати не забувають про їхню героїчну боротьбу на захист демократичного шляху й суверенітету своєї країни. Закликаємо колег підтримати цей аконопроект, а Росію - негайно звільнити українських моряків", - наголошується в заяві.

У проекті закону, співавторами якого виступили депутати від демократичної та республіканської партій, пропонується запровадити санкції проти впливових російських можновладців, допоки не будуть звільнені всі 24 моряки та три захоплені судна.

Члени Конгресу США також закликали міжнародне співтовариство "не стояти осторонь, коли Росія розширює свою агресію в Європі та в усьому світі".