В Конгресс США внесли законопроект о нових санкциях против России
Депутаты Конгресса США внесли на рассмотрение Палаты представителей проект закона, который предусматривает санкции против России за захват украинских моряков и судов.
Об этом говорится в совместном заявлении авторов законопроекта, сообщает Укринформ.
"Этот законопроект - мощный месседж украинским морякам и их семьям о том, что Соединенные Штаты не забывают об их героической борьбе в защиту демократического пути и суверенитета своей страны. Призываем коллег поддержать этот двухпартийный законопроект, а Россию - немедленно освободить украинских моряков", - отмечается в заявлении.
В проекте закона, соавторами которого выступили депутаты от демократической и республиканской партий, предлагается ввести санкции в отношении влиятельных российских чиновников, пока не будут освобождены все 24 моряка и три захваченные судна.
Члены Конгресса США также призвали международное сообщество "не стоять в стороне, когда Россия расширяет свою агрессию в Европе и во всем мире".
Напомним:
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