В Конгресс США внесли законопроект о нових санкциях против России
Депутаты Конгресса США внесли на рассмотрение Палаты представителей проект закона, который предусматривает санкции против России за захват украинских моряков и судов.
Об этом говорится в совместном заявлении авторов законопроекта, сообщает Укринформ.
"Этот законопроект - мощный месседж украинским морякам и их семьям о том, что Соединенные Штаты не забывают об их героической борьбе в защиту демократического пути и суверенитета своей страны. Призываем коллег поддержать этот двухпартийный законопроект, а Россию - немедленно освободить украинских моряков", - отмечается в заявлении.
В проекте закона, соавторами которого выступили депутаты от демократической и республиканской партий, предлагается ввести санкции в отношении влиятельных российских чиновников, пока не будут освобождены все 24 моряка и три захваченные судна.
Члены Конгресса США также призвали международное сообщество "не стоять в стороне, когда Россия расширяет свою агрессию в Европе и во всем мире".
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Напомним:
- 25 ноября 2018 года российские пограничники с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.
- 24 украинцам предъявили обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).
- Арестованы: командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" – Богдан Небылица, бронекатера – "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины – Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.
- Все они находятся под арестом в Москве.
- Украина считает арестованных моряки военнопленными и добивается их освобождения.
- Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно передать арестованных моряков, а также корабли на родину.
- 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил на 3 месяца арест всем 24 украинским морякам, несмотря на переговоры об обмене.