Керівника "РИА Новости Украина" лишили під вартою

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П'ятниця, 19 липня 2019, 16:02

Джерело: прес-служба прокуратури Криму, рішення Подільського райсуду Києва

Суд залишив під вартою керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, обвинуваченого у державній зраді.

Пряма мова: "Застосування іншого, більш м’якого запобіжного заходу суд вважає недостатнім".

Деталі: Обвинуваченому продовжили запобіжний захід до 19 вересня.

Прокурори просили продовжити Вишинському запобіжний захід у вигляді арешту.

Захист і сам керівник "РИА Новости Украина" хотіли, щоб його відпустили під особисте зобов’язання.

Адвокати посилались на те, що у Вишинського на утриманні є батьки і діти, і що він користується "повагою серед журналістського середовища". Вони стверджували, що обвинувачений не буде переховуватись від правосуддя.

Прокурори відповіли, що "про батьків і дітей потрібно було думати, коли обвинувачений давав згоду на сприяння Росії", а повага до нього "обмежується пропагандським ресуром "Russia Today".

Історія питання:

  • У травні 2018 року Вишинського затримали й оголосили йому підозру в державній зраді. Слідство вважає, що сайт "РИА Новости-Украина" публікував заклики, які могли завдати шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державної та інформаційної безпеки.
  • 17 травня 2018 року Херсонський міський суд арештував Вишинського.
  • 25 червня Конституційний Суд визнав неконституційним положення, в якому йдеться, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ нацбезпеки, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати м’якіший запобіжний захід, крім тримання під вартою.
  • У цьому зв'язку генпрокурор Юрій Луценко висловив думку, що це рішення суду призведе до звільнення 1127 підозрюваних під домашній арешт.
  • Прокурор Криму припускав, що після рішення КС Вишинський може вийти під заставу.

Соня Лукашова, УП

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Теми: Вишинський Крим Росія


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