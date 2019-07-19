Керівника "РИА Новости Украина" лишили під вартою

Джерело: прес-служба прокуратури Криму, рішення Подільського райсуду Києва

Суд залишив під вартою керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, обвинуваченого у державній зраді.

Пряма мова: "Застосування іншого, більш м’якого запобіжного заходу суд вважає недостатнім".

Деталі: Обвинуваченому продовжили запобіжний захід до 19 вересня.

Прокурори просили продовжити Вишинському запобіжний захід у вигляді арешту.

Захист і сам керівник "РИА Новости Украина" хотіли, щоб його відпустили під особисте зобов’язання.

Адвокати посилались на те, що у Вишинського на утриманні є батьки і діти, і що він користується "повагою серед журналістського середовища". Вони стверджували, що обвинувачений не буде переховуватись від правосуддя.

Прокурори відповіли, що "про батьків і дітей потрібно було думати, коли обвинувачений давав згоду на сприяння Росії", а повага до нього "обмежується пропагандським ресуром "Russia Today".

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