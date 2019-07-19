Руководителя "РИА Новости-Украина" оставили под стражей

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма, решение Подольского райсуда Киева

Суд оставил под стражей руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене.

Прямая речь: "Применение другой, более мягкой меры пресечения суд считает недостаточным".

Детали: Обвиняемому продлили меру пресечения до 19 сентября.

Прокуроры просили продлить Вышинскому меру пресечения в виде ареста.

Защита и сам руководитель "РИА Новости-Украина" хотели, чтобы его отпустили под личное обязательство.

Адвокаты ссылались на то, что у Вышинского на содержании есть родители и дети, и что он пользуется "уважением среди журналистской среды". Они утверждали, что обвиняемый не будет скрываться от правосудия.

Прокуроры ответили, что "о родителях и детях нужно было думать, когда обвиняемый давал согласие на содействие России", а уважение к нему "ограничивается пропагандським ресурсом "Russia Today".

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