Руководителя "РИА Новости-Украина" оставили под стражей
Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма, решение Подольского райсуда Киева
Суд оставил под стражей руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене.
Прямая речь: "Применение другой, более мягкой меры пресечения суд считает недостаточным".
Детали: Обвиняемому продлили меру пресечения до 19 сентября.
Прокуроры просили продлить Вышинскому меру пресечения в виде ареста.
Защита и сам руководитель "РИА Новости-Украина" хотели, чтобы его отпустили под личное обязательство.
Адвокаты ссылались на то, что у Вышинского на содержании есть родители и дети, и что он пользуется "уважением среди журналистской среды". Они утверждали, что обвиняемый не будет скрываться от правосудия.
Прокуроры ответили, что "о родителях и детях нужно было думать, когда обвиняемый давал согласие на содействие России", а уважение к нему "ограничивается пропагандським ресурсом "Russia Today".
История вопроса:
- В мае 2018 года Вышинского задержали и объявили ему подозрение в государственной измене. Следствие считает, что сайт "РИА Новости-Украина" публиковал призывы, которые могли причинить ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.
- 17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского.
- 25 июня Конституционный Суд признал неконституционным положение, в котором говорится о том, что к подозреваемым в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности Вооруженных Сил невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей.
- В этой связи генпрокурор Юрий Луценко выразил мнение, что это решение суда приведёт к освобождению 1127 подозреваемых под домашний арест.
- Прокурор Крыма предполагал, что после решения КС Вышинский может выйти под залог.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua