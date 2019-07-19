Руководителя "РИА Новости-Украина" оставили под стражей

702 просмотра
Пятница, 19 июля 2019, 16:02

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма, решение Подольского райсуда Киева

Суд оставил под стражей руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене.

Прямая речь: "Применение другой, более мягкой меры пресечения суд считает недостаточным".

Детали: Обвиняемому продлили меру пресечения до 19 сентября.

Прокуроры просили продлить Вышинскому меру пресечения в виде ареста.

Защита и сам руководитель "РИА Новости-Украина" хотели, чтобы его отпустили под личное обязательство.

Адвокаты ссылались на то, что у Вышинского на содержании есть родители и дети, и что он пользуется "уважением среди журналистской среды". Они утверждали, что обвиняемый не будет скрываться от правосудия.

Прокуроры ответили, что "о родителях и детях нужно было думать, когда обвиняемый давал согласие на содействие России", а уважение к нему "ограничивается пропагандським ресурсом "Russia Today".

История вопроса:

  • В мае 2018 года Вышинского задержали и объявили ему подозрение в государственной измене. Следствие считает, что сайт "РИА Новости-Украина" публиковал призывы, которые могли причинить ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.
  • 17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского.
  • 25 июня Конституционный Суд признал неконституционным положение, в котором говорится о том, что к подозреваемым в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности Вооруженных Сил невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей.
  • В этой связи генпрокурор Юрий Луценко выразил мнение, что это решение суда приведёт к освобождению 1127 подозреваемых под домашний арест.
  • Прокурор Крыма предполагал, что после решения КС Вышинский может выйти под залог.

Соня Лукашова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Вышинский Крым Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
В ОП ответили Пескову: давайте освободим Вышинского и Сенцова одновременно 18 июля 2019, 22:40
Омбудсмен России прокомментировала возможность обмена Вышинского на украинских моряков 16 июля 2019, 04:08
У Путина говорят, что не ведут переговоров про освобождение украинских моряков 10 июля 2019, 13:26
Все новости
Главные новости
Руководителя "РИА Новости-Украина" оставили под стражей
Компании "Мотор Сичи" Богуслаева финансировали боевиков ОРДО – СБУ
В офисе инвестгруппы ICU проходят обыски в рамках дела "Роттердам+"
НАБУ пришло с обысками в близкую к Порошенко корпорацию
Все новости
безопасность

Что должны знать родители, чтобы защитить ребенка от сексуальных домогательств

еда

Как киевский шеф-повар переосмысливает традиционные рецепты

исследование

Почему мы болтаем во сне

Поиск по сайту
Архив
Весь архів