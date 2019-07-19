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Руководителя "РИА Новости-Украина" оставили под стражей

Пятница, 19 июля 2019, 16:02
Руководителя РИА Новости-Украина оставили под стражей

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма, решение Подольского райсуда Киева

Суд оставил под стражей руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене.

Прямая речь: "Применение другой, более мягкой меры пресечения суд считает недостаточным".

Детали: Обвиняемому продлили меру пресечения до 19 сентября.

Прокуроры просили продлить Вышинскому меру пресечения в виде ареста.

Защита и сам руководитель "РИА Новости-Украина" хотели, чтобы его отпустили под личное обязательство.

Адвокаты ссылались на то, что у Вышинского на содержании есть родители и дети, и что он пользуется "уважением среди журналистской среды". Они утверждали, что обвиняемый не будет скрываться от правосудия.

Прокуроры ответили, что "о родителях и детях нужно было думать, когда обвиняемый давал согласие на содействие России", а уважение к нему "ограничивается пропагандським ресурсом "Russia Today".

История вопроса:

  • В мае 2018 года Вышинского задержали и объявили ему подозрение в государственной измене. Следствие считает, что сайт "РИА Новости-Украина" публиковал призывы, которые могли причинить ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.
  • 17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского.
  • 25 июня Конституционный Суд признал неконституционным положение, в котором говорится о том, что к подозреваемым в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности Вооруженных Сил невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей.
  • В этой связи генпрокурор Юрий Луценко выразил мнение, что это решение суда приведёт к освобождению 1127 подозреваемых под домашний арест.
  • Прокурор Крыма предполагал, что после решения КС Вышинский может выйти под залог.

Соня Лукашова, УП

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Темы: ВышинскийКрымРосcия
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