Розведення сил у Станиці Луганській: ОБСЄ бачила чоловіків із пов'язками "СЦКК"

Біля Станиці Луганської, де провели розведення сил, спостерігачі ОБСЄ зафіксували чоловіків у камуфляжі з нарукавними пов'язками з написами "СЦКК" на не демонтованій передовій позиції та на блокпосту російсько-окупаційних сил.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 30 червня, оприлюдненому у понеділок.

Місія здійснювала моніторинг заходів, пов’язаних із процесом розведення сил і засобів біля Станиці Луганської.

"Так, 29 і 30 червня на передовій позиції збройних формувань (яка не була демонтована) південніше дерев'яних конструкцій, встановлених над зруйнованою частиною мосту у Станиці Луганській (15 км на північний схід від Луганська), спостерігачі бачили двох чоловіків в одязі військового типу з блакитними нарукавними пов'язками з написами "СЦКК" російською та англійською мовами", – йдеться в повідомленні.

Тим часом засобів військового типу спостерігачі не зафіксували.

29 червня на ділянці розведення спостерігачі відмітили, що за допомогою двох машин (вантажівки з краном і вантажівки з причепом) з ділянки біля блокпоста збройних формувань на південь від мосту у Станиці Луганській прибирали деякі споруди та кілька бетонних блоків.

Упродовж дня на блокпосту команда місії фіксувала безперервний потік людей, які переміщувалися в обох напрямках через контрольно-пропускні кабінки, де спостерігачі бачили співробітників у цивільному одязі, котрі здійснювали перевірку документів у тих, хто проходив через блокпост.

На цій же ділянці члени патруля СММ бачили близько 10 чоловіків в одязі військового типу з аналогічними описаними вище блакитними нарукавними пов'язками. 30 червня, за спостереженнями місії, ситуація не змінилася.

29 червня на ділянці розведення спостерігачі бачили групу з розмінування Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яка проводила роботи з розмінування у межах 5 метрів по обидва боки від дороги.

У місії нагадують, що Спільний центр із контролю та координації (СЦКК) було створено у вересні 2014 року Україною та Російською Федерацією, які призначили по одному із представників для спільного керування СЦКК.

До складу Спільного центру увійшли офіцери Збройних сил України та Збройних сил Російської Федерації, котрі були розміщені в різних секторах Луганської та Донецької областей.

У грудні 2017 року офіцери Збройних сил Російської Федерації були виведені зі складу СЦКК, після чого вони залишили Україну.

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