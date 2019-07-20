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Балух сподівається на обмін – адвокат

Субота, 20 липня 2019, 05:01

Український активіст із Криму Володимир Балух, який перебуває в російській колонії, розраховує на звільнення за списками ув'язнених, якими нещодавно обмінялися омбудсмени України і Росії.

Про це  розповіла адвокатка Ольга Дінзе, повідомляє Крим.Реалії.

"Він у курсі (про зустріч Денісової й Москалькової) і дуже сподівається на обмін. Наскільки мені відомо, то Балух стоїть у списках на обмін уже близько двох років", - сказала Дінзе.

"Відповідно, якби була технічна і політична воля, то його обміняли б уже давно. Чи буде політична воля до виборів до Верховної Ради в Україні – я не знаю. Також, як і те, чи ввійде він у число тих, хто підлягає обміну або якійсь іншій юридичній процедурі – я теж не знаю. Але в списках він є", – додала вона.

Нагадуємо:

  • 15 липня Денісова обговорила в Києві з її російською колегою Тетяною Москальковою питання звільнення громадян України, які утримуються на території РФ та окупованого Криму, а також утримуваних громадян РФ в Україні. Москалькова нагадала про важливість розмови між президентами.
  • 17 липня російський суд продовжив арешт до осені всім 24 полоненим українцям. 
  • Омбудсмен Людмила Денісова запропонувала російській стороні звільнити українських моряків під особисте зобов’язання.
  • 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним. Офіційні відомства країн повідомили, що сторони обговорили звільнення полонених військових моряків та інших українських громадян на території РФ.

Теми: політв'язніБалухРосія
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