Балух сподівається на обмін – адвокат
Український активіст із Криму Володимир Балух, який перебуває в російській колонії, розраховує на звільнення за списками ув'язнених, якими нещодавно обмінялися омбудсмени України і Росії.
Про це розповіла адвокатка Ольга Дінзе, повідомляє Крим.Реалії.
"Він у курсі (про зустріч Денісової й Москалькової) і дуже сподівається на обмін. Наскільки мені відомо, то Балух стоїть у списках на обмін уже близько двох років", - сказала Дінзе.
"Відповідно, якби була технічна і політична воля, то його обміняли б уже давно. Чи буде політична воля до виборів до Верховної Ради в Україні – я не знаю. Також, як і те, чи ввійде він у число тих, хто підлягає обміну або якійсь іншій юридичній процедурі – я теж не знаю. Але в списках він є", – додала вона.
Нагадуємо:
- 15 липня Денісова обговорила в Києві з її російською колегою Тетяною Москальковою питання звільнення громадян України, які утримуються на території РФ та окупованого Криму, а також утримуваних громадян РФ в Україні. Москалькова нагадала про важливість розмови між президентами.
- 17 липня російський суд продовжив арешт до осені всім 24 полоненим українцям.
- Омбудсмен Людмила Денісова запропонувала російській стороні звільнити українських моряків під особисте зобов’язання.
- 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним. Офіційні відомства країн повідомили, що сторони обговорили звільнення полонених військових моряків та інших українських громадян на території РФ.