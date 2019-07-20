Балух сподівається на обмін – адвокат

Український активіст із Криму Володимир Балух, який перебуває в російській колонії, розраховує на звільнення за списками ув'язнених, якими нещодавно обмінялися омбудсмени України і Росії.

Про це розповіла адвокатка Ольга Дінзе, повідомляє Крим.Реалії.

"Він у курсі (про зустріч Денісової й Москалькової) і дуже сподівається на обмін. Наскільки мені відомо, то Балух стоїть у списках на обмін уже близько двох років", - сказала Дінзе.

"Відповідно, якби була технічна і політична воля, то його обміняли б уже давно. Чи буде політична воля до виборів до Верховної Ради в Україні – я не знаю. Також, як і те, чи ввійде він у число тих, хто підлягає обміну або якійсь іншій юридичній процедурі – я теж не знаю. Але в списках він є", – додала вона.

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