Балух надеется на обмен - адвокат

Украинский активист из Крыма Владимир Балух, который находится в российской колонии, рассчитывает на освобождение по спискам заключенных, которыми недавно обменялись омбудсмены Украины и России.

Об этом рассказала адвокат Ольга Динзе, сообщает Крым.Реалии.

"Он в курсе (о встрече Денисовой и Москальковой) и очень надеется на обмен. Насколько мне известно, Балух стоит в списках на обмен уже около двух лет", - сказала Динзе.

"Соответственно, если бы была техническая и политическая воля, то его обменяли бы уже давно. Будет ли политическая воля к выборам в Верховную Раду в Украине - я не знаю. Также, как и то, войдет ли он в число тех, кто подлежит обмену или какой-то другой процедуре - я тоже не знаю. Но в списках он есть", - добавила она.

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