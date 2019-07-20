Балух надеется на обмен - адвокат

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Суббота, 20 июля 2019, 05:01

Украинский активист из Крыма Владимир Балух, который находится в российской колонии, рассчитывает на освобождение по спискам заключенных, которыми недавно обменялись омбудсмены Украины и России.

Об этом рассказала адвокат Ольга Динзе, сообщает Крым.Реалии.

"Он в курсе (о встрече Денисовой и Москальковой) и очень надеется на обмен. Насколько мне известно, Балух стоит в списках на обмен уже около двух лет", - сказала Динзе.

"Соответственно, если бы была техническая и политическая воля, то его обменяли бы уже давно. Будет ли политическая воля к выборам в Верховную Раду в Украине - я не знаю. Также, как и то, войдет ли он в число тех, кто подлежит обмену или какой-то другой процедуре - я тоже не знаю. Но в списках он есть", - добавила она.

  • 15 июля Денисова обсудила в Киеве с ее русской коллегой Татьяной Москальковой вопрос освобождения граждан Украины, которые содержатся на территории РФ и оккупированного Крыма, а также содержащихся граждан РФ в Украине. Москалькова напомнила о важности разговора между президентами.
  • 17 июля российский суд продлил арест до осени всем 24 пленным украинцам.
  • Омбудсмен Людмила Денисова предложила российской стороне освободить украинских моряков под личное обязательство.
  • 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. Официальные ведомства стран сообщили, что стороны обсудили освобождение пленных военных моряков и других украинских граждан на территории РФ.

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Темы: политзаключенные Балух Росcия


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