Портнова снова зовут на допрос в ГПУ
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Понедельник, 22 июля 2019, 17:17
Источник: Генеральная прокуратура.
Экс-главу Администрации президента времен президента Виктора Януковича Андрея Портнова вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру на 29 июля, чтобы дал показания по делу Майдана.
Согласно обнародованной повестке, его просят явиться в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры в следующий понедельник к 11:00.
Детали: Портнова зовут в ГПУ "для допроса и одновременного допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №42013110000001029".
Ранее его уже вызывали на допрос на 27 мая и на 19 июля.
История вопроса:
- 19 мая экс-заместитель главы Администрации президента беглого Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину. Сейчас он преследует идею наказать 5 президента Украины Петра Порошенко.
- В отношении Портнова украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье "государственная измена".
- Генпрокуратура разыскивала его по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.
- В 2014 году Портнов выиграл суд у ГПУ о защите чести, достоинства и деловой репутации: суд признал действия Генпрокуратуры противоправными, а информацию о причастности Портнова к расстрелам людей на Майдане в феврале 2014-го – недостоверной и неправдивой, посему обязал восстановить "нарушенные права" Портнова.
- Также в 2014 году Портнов добился в Печерском райсуде Киева, чтобы ГПУ заставили опровергнуть информацию о его причастности к хищению бюджетных средств и выводу их за границу.
- В 2018 году прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала аннексии полуострова Россией.
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