Портнова снова зовут на допрос в ГПУ

Источник: Генеральная прокуратура.

Экс-главу Администрации президента времен президента Виктора Януковича Андрея Портнова вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру на 29 июля, чтобы дал показания по делу Майдана.

Согласно обнародованной повестке, его просят явиться в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры в следующий понедельник к 11:00.

Детали: Портнова зовут в ГПУ "для допроса и одновременного допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №42013110000001029".

Ранее его уже вызывали на допрос на 27 мая и на 19 июля.

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