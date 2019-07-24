У Порошенка заявляють, що в ДБР немає проваджень щодо нього

У партії "Європейська солідарність" заявляють, що Петро Порошенко прибув до Державного бюро розслідувань, "з готовністю відповісти на всі запитання слідчих, однак слідчі виявилися не підготовленими до спілкування".

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті політсили.

У "ЄС" стверджують, що Порошенку у ДБР "підтвердили, що жодних проваджень щодо нього не існує".

"У ході розмови в ДБР адвокатом Порошенка було наголошено на необхідності відповідальності колишнього поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова щодо постійного витоку інформації з Державного бюро розслідувань та щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочин", – йдеться у повідомленні.

У політсилі також заявляють, що "ніяких слідчих дій щодо Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано".

У ДБР в свою чергу заявили, що ці слова Порошенка не відповідають дійсності, допит має відбутися.

"Це не відповідає дійсності. Має відбутись слідча дія, а саме допит Петра Порошенка у якості свідка, так як це і було заплановано, на завтра, на 25 липня", – сказала речниця ДБР Анжеліка Іванова у коментарі "Українській правді".

Щодо кримінальних проваджень, то Іванова пояснила, що у ДБР немає кримінальних проваджень проти Петра Порошенка, а є – за фактами можливих протиправних дій, в тому числі, й 5-го президента України.

"У нас є кримінальні провадження, де фігурує Петро Порошенко, у нас є кримінальні провадження за фактом можливих протиправних дій, в тому числі, його", – зазначила Іванова.

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