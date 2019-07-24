У Порошенка заявляють, що в ДБР немає проваджень щодо нього
У партії "Європейська солідарність" заявляють, що Петро Порошенко прибув до Державного бюро розслідувань, "з готовністю відповісти на всі запитання слідчих, однак слідчі виявилися не підготовленими до спілкування".
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті політсили.
У "ЄС" стверджують, що Порошенку у ДБР "підтвердили, що жодних проваджень щодо нього не існує".
"У ході розмови в ДБР адвокатом Порошенка було наголошено на необхідності відповідальності колишнього поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова щодо постійного витоку інформації з Державного бюро розслідувань та щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочин", – йдеться у повідомленні.
У політсилі також заявляють, що "ніяких слідчих дій щодо Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано".
У ДБР в свою чергу заявили, що ці слова Порошенка не відповідають дійсності, допит має відбутися.
"Це не відповідає дійсності. Має відбутись слідча дія, а саме допит Петра Порошенка у якості свідка, так як це і було заплановано, на завтра, на 25 липня", – сказала речниця ДБР Анжеліка Іванова у коментарі "Українській правді".
Щодо кримінальних проваджень, то Іванова пояснила, що у ДБР немає кримінальних проваджень проти Петра Порошенка, а є – за фактами можливих протиправних дій, в тому числі, й 5-го президента України.
"У нас є кримінальні провадження, де фігурує Петро Порошенко, у нас є кримінальні провадження за фактом можливих протиправних дій, в тому числі, його", – зазначила Іванова.
Нагадаємо:
- П’ятий президент Петро Порошенко прийшов у Державне бюро розслідувань 24 липня, на день раніше запланованого допиту.
- В Державному бюро розслідувань заявили, що Порошенко приходив у відомство і просив провести його допит днем раніше.
- Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському" (№62019000000000713).
- Вперше його викликали на допит на 17 липня, 09:30. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
- Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
- 15 липня директор ДБР Роман Труба заявив, що прихильники Порошенка увірвалися в будівлю бюро, щоб вплинути на цю справу.
- Він також обурився, що в Державному бюро розслідувань стався витік інформації у справі, в якій фігурує Порошенко.